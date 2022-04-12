Зеленський підписав закон про гарантію повернення 100% сум банківських вкладів під час війни

Сьогодні президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" №2180-IX від 01.04.2022.

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Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов'язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн.

Крім того, Закон передбачає, що АТ "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання чинності, а також запроваджує 100%-ву гарантію повернення вкладів у разі ухвалення рішення про виведення банку з ринку протягом дії військового стану в Україні та трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім положень про суму відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, що набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем ​​припинення або скасування військового становища в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила гарантії щодо банківських вкладів під час військового стану до 100% від суми вкладу.

18 березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що " доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів у банках".

У свою чергу у Національному банку України та Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомили, що вони ініціативу Зеленського підтримують. На думку профільних органів, 100%-ва гарантія по депозитах фізосіб на період дії військового стану дасть впевненість українцям у збереженні їх заощаджень.