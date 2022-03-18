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Финансы
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Зеленский поручил законодательно гарантировать украинцам возвращение банковских вкладов

зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам Украины возвращение 100% их банковских вкладов. Об этом он заявил в видеообращении.

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"Это особое задание для Национального банка Украины, для народных депутатов и наших чиновников. Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства", – сказал Зеленский.

Он отметил, что люди не должны бояться потерять деньги ни при каких обстоятельствах.

"Так что жду конкретики. Проект решения. И надеюсь, что Верховная Рада не замедлит с поддержкой. Потому что это нужно украинцам. Это нужно Украине", – подчеркнул президент.

По его словам, правительство также подготовило расширение программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%".

"Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. А общий объем кредита может быть до 60 млн грн", — заявил президент.

Напомним, Национальный банк вновь установил лимиты на перемещение за границу наличных средств в валюте. Украинцы должны предоставлять подтверждающие документы при перемещении за границу валютных ценностей на сумму, которая в эквиваленте составляет 10 тысяч евро или более.

НБУ также отменил лимиты на снятие наличной валюты в прифронтовой зоне, ослабил и уточнил перечень других ограничений на валютном рынке.

Автор:
Сергей Горелов