Финансы 1 час назад

МВФ рекомендовал увеличить гарантии по вкладам лишь до 300 тысяч грн — ФГВФЛ

В НБУ ранее говорили о повышении суммы гарантий до 600 тысяч

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить максимальную гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тысяч грн лишь до 300 тысяч грн.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик в ходе онлайн-круглого стола, проведенного изданием FinClub.

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"Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тысяч грн. На что сказали: "Друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тысяч до 300 тысяч мало что меняет". Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тысяч грн", — отметил он.

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Напомним, в начале сентября Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.

Как отмечали в НБУ, это даст возможность повысить сумму гарантированных государством банковских вкладов до 600 тысяч грн.

Отметим, что сумма гарантий в 200 тысяч грн была установлена с августа 2012 года, когда это составляло порядка 25 тысяч долларов. Сейчас же это лишь около 7 тысяч долларов.

По подсчетам ФГВ, на 1 октября вклады 98,1% вкладчиков не превышали 200 тысяч грн. Общая же сумма таких вкладов на начало месяца составляла 222,8 млрд грн.

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