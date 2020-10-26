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Банки 1 час назад

За сентябрь украинцы отнесли в банки почти 13 млрд грн

В украинской банковской системе продолжается рост объема депозитов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сумма вкладов физических лиц в 73 украинских банках на 1 октября составила 567,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц. Относительно данных на 1 сентября эта цифра выросла на 12,9 млрд, или на 2,3%.

В частности, вклады в гривне выросли на 6,9 млрд грн, или на 2,2% до 325,6 млрд, а вклады в иностранной валюте — на 6 млрд грн в эквиваленте, или на 2,5% до 241,8 млрд грн.

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По подсчетам фонда, вклады 98,1% вкладчиков не превышают 200 тыс. грн (гарантированный объем возмещения в случае банкротства банка). Общая сумма таких вкладов на начало месяца составляла 222,8 млрд грн.

Доля физлиц-предпринимателей среди вкладчиков составила 3,2%, а сумма их вкладов — 43,5 млрд грн, или 7,7% от всех вкладов.

Напомним, ранее в октябре глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым, как сейчас.

Отметим также, что в начале этого месяца ФГВФЛ объявил об окончательной ликвидации Кредитпромбанка, который контролировался бизнесменом Николаем Лагуном.

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