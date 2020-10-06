Банки с консервацией: что мешает инвестиционному буму в банковской сфере?

Национальный банк не видит существенных системных рисков для капиталов и ликвидности банковского сектора в Украине, как это было в предыдущие кризисы. Нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, впервые не сопровождается кризисом украинской банковской системы, заявляет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. "Сначала наблюдался отток банковских вкладов, но за две недели ситуация стабилизировалась", — отмечает она.

В НБУ считают, что у большинства банков сейчас достаточно капитала. По подсчетам экспертов, у 60 банков из 74 фактическое значение норматива достаточности регулятивного капитала больше 15% (по состоянию на 1 сентября 2020 года) при нормативе не менее 10%. В целом уровень достаточности капитала банков составляет сейчас 21,44%, и на протяжении восьми месяцев нынешнего года этот показатель ниже 19,29%, по оценкам НБУ, не опускался. Совокупный регулятивный капитал украинского банковского сектора в денежном выражении вырос к началу сентября 2020 года почти до 173 млрд грн (против 150 млрд грн в начале года).

Пока в банковском секторе наблюдается лишь ограниченное влияние COVID-19, считают аналитики Немецкой экономической группы в Украине, констатируя при этом существенное улучшение показателя достаточности капитала на протяжении последних лет: с 7% в октябре 2015 года до 22% в 2020-м.

Вместе с тем отечественных аналитиков настораживает тот факт, что у пяти банков из 14 системно важных уровень достаточности капитала остается относительно невысоким. По состоянию на 1 сентября он ниже 15% и ненамного превышает минимально допустимые 10%. Кроме того, у половины системных банков фактическое значение уровня достаточности капитала к началу осени несколько уменьшилось относительно докарантинных мартовских уровней. Показатель адекватности регулятивного капитала у них опустился за март-август 2020 года на величину от 0,3 до 2,2 процентных пункта.

Снижается и прибыль банковского сектора. В этом НБУ видит серьезные вызовы для прибыльности и эффективности банков, заявляет Екатерина Рожкова. Она отмечает, что по итогам восьми месяцев прибыль банковского сектора хоть и существенная, однако ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по официальной статистике, чистая прибыль банков Украины за январь-август 2020 года упала на 11,7 млрд грн (относительно показателя за аналогичный период прошлого года), до 32,6 млрд грн.

Прибыльность банков уменьшилась в первую очередь из-за формирования ими резервов для покрытия потенциальных потерь вследствие COVID-кризиса. Кроме того, банки вынуждены были осуществлять дополнительные расходы, особенно на первых этапах карантина, чтобы обеспечить онлайн-операции и безопасность в работе отделений.

По нашим подсчетам, расходы банков за восемь месяцев нынешнего года превысили аналогичный прошлогодний показатель на 15,7 млрд грн. И наибольший вклад в этот прирост действительно внесли отчисления в резервы и общеадминистративные расходы: они возросли на 12,4 млрд грн и 3,9 млрд грн соответственно.

Вместе с тем по итогам года банковский сектор останется прибыльным, прогнозирует первый зампред НБУ. Однако от количественных прогнозов относительно уровня прибыльности и конкретных объемов банковской прибыли эксперты пока воздерживаются.

В Немецкой экономической группе считают, что украинский банковский сектор имеет сейчас достаточный капитал, приемлемую ликвидность и адекватную регуляторную политику благодаря успешным реформам предыдущих лет. Однако вследствие рецессии 2020 года обострятся проблемы с погашением займов и прибыльность банков ухудшится. Хотя преобладающая государственная форма собственности в банковском секторе и относительно небольшие его размеры станут серьезным барьером для дальнейшего нарастания убытков, отмечают эксперты Немецкой экономической группы.

Наиболее значимая сделка — покупка владельцем группы DCH Александром Ярославским банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука летом 2020 года

Нечеткость в оценках и неоднозначность в прогнозах по ключевым параметрам украинского банковского сектора в условиях пандемии и экономической рецессии существенно снижает инвестиционную привлекательность отечественных банков. Инвестиционного бума в банковской сфере в настоящее время не наблюдается. Количество сделок на украинском банковском рынке весьма ограниченное.

Наиболее значимой из них стала покупка владельцем и президентом группы DCH Александром Ярославским банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука в конце июля 2020 года. Это банк-середнячок с активами 12,94 млрд грн и невысоким значением норматива достаточности регулятивного капитала — 14,03%. В группу системно важных банков не входит. Как сказал сам Ярославский, это банк для бизнеса — кредитовать, зарабатывать, строить, усиливать, и заявил о намерении быстро вывести его с 18-20 места в первую пятерку.

Новых иностранных инвесторов 2020 год пока не открыл. Были лишь пространные заявления в СМИ топ-менеджеров ОТП Банка и Альфа-Банка об интересе к новым приобретениям в Украине и о возможности расширения через покупку других банков.

В основном акционеры банков в нынешнем году занимаются докапитализацией и концентрированием структур собственности своих учреждений, оперируя, за редким исключением, миноритарными пакетами акций. Например, в сентябре нынешнего года Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Лагуру и Степану Ивахиву увеличить их пакеты акций в Банке инвестиций и сбережений до блокирующих, превышающих 25% (по информации специализированных изданий, до 31,68% и 30,08% соответственно).

Акционеры банков в нынешнем году занимались докапитализацией и концентрированием своих активов

Гипотетически могли бы открыться большие перспективы по приходу крупных инвесторов в капитал государственных банков Украины. Ведь согласно принятой 2 сентября Кабмином новой стратегии реформирования государственного банковского сектора государство намерено полностью или частично выйти из всех госбанков, уменьшив при этом свою долю в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году. При этом Кабмин заявляет, что мажоритарные пакеты акций будут доступны как иностранным инвесторам, так и местным.

Однако в нынешнем году (вероятнее всего, еще и в 2021-м) государство будет заниматься исключительно подготовкой к приватизации ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка. Реальные же шансы по участию в большой банковской приватизации если и откроются для инвесторов, то лишь в отдаленной перспективе.