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Банки 30 минут назад

В Украине "умер" еще один банк Николая Лагуна: завершена ликвидация Кредитпромбанка

Ликвидационная процедура Кредитпромбанка считается завершенной, а финучреждение считается ликвидированным

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

1 октября 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения ПАО "Кредитпромбанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк считается ликвидированным.

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"Согласно статье 52 "Закона требования кредиторов к банку", которые были недовольны недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Кредитпромбанк" прекращены", — говорится в сообщении ФГВФЛ.

Напомним, 2 июня 2015 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать неплатежеспособный Кредитпромбанк.

По данным НБУ, Кредитпромбанк допустил уменьшение на 5 и более процентов значение норматива краткосрочной ликвидности (Н6) ниже минимального значения дважды в течение января 2015 года, потому он был отнесен к категории проблемных.

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Далее наблюдалось значительное ухудшение показателей деятельности банка, а план финансового оздоровления предоставлен регулятору не был.

Кроме того, владелец существенного участия не принял меры для предотвращения неплатежеспособности банка.

15 мая того же года ФГВФЛ начал выплачивать вкладчикам Кредитпромбанка гарантированные суммы возмещения через отделения Ощадбанка.

Кредитпромбанк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц на "голландском" аукционе продал пул активов обанкротившегося Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн. Владельцем Дельта Банка, как и Кредитпромбанка был Лагун.

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