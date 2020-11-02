Фонд гарантирования планирует повысить гарантированную сумму возмещения в три раза

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на первом этапе планирует повысить гарантированную сумму возмещения с 200 000 до 600 000 грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, вопрос повышения гарантированной суммы возмещения вкладов клиентов-физлиц обанкротившихся банков этот зависит исключительно от экономических и финансовых факторов, а не от решений судов любого уровня.

Как отмечают в ФГВФЛ, о необходимости очередного повышения гарантированной суммы Фонд гарантирования говорит на протяжении как минимум последних 2 лет, так как это является одним из важнейших шагов для укрепления доверия к банковской системе и наращивания ресурсной базы для кредитования экономики.

Повышение гарантированной суммы также заложено в Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, которую еще в январе 2020 года подписали Фонд гарантирования вкладов и все финансовые регуляторы.

Читайте также: Обанкротившиеся банки за полгода выплатили своим кредиторам более 5 млрд грн

На сегодняшний день гарантированная сумма в странах Евросоюза на составляет 100 000 евро.

"Двигаясь по европейским стандартам, Фонд гарантирования вкладов ставит перед собой задачу поэтапно достичь этого показателя. Кроме того, за мировыми тенденциями государственные гарантии должны распространяться на 90% по количеству вкладов и на 60% по сумме вкладов в банковской системе. Если первый показатель в Украине составляет 98,1%, то второй — только 40%, поэтому Фонд ставит перед собой задачу на первом этапе повысить гарантии до 600 000 грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов", — говорится в сообщении.

В то же время, в соответствии с международными принципами, ключевым условием повышения гарантированной суммы является финансовая способность Фонда гарантирования вкладов. Для этого необходимо реструктуризировать долг Фонда перед государством.

В 2014 — 16 годах для осуществления гарантированных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов обратился за займом в Нацбанк и Министерство финансов, в результате чего ему были предоставлены 80 млрд грн под рыночные 10-14% годовых.

"На сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов полностью погасил долг перед НБУ на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — уплаченные проценты, рассчитался с Министерством финансов на 15,7 млрд грн, из которых около 6,2 млрд грн — уплаченные проценты, а также досрочно вернул Минфину 2 млрд грн. При этом, остаток долговых обязательств сейчас превышает 113 млрд грн, из которых 6,57 млрд грн — начисленные проценты", — информирует ФГВФЛ.

Вопрос реструктуризации этого долга неоднократно поднимался на различных уровнях, и в сентябре этого года по инициативе Фонда гарантирования Совет по финансовой стабильности принял решение о переводе задолженности в условные обязательства, которые будут погашаться, в основном, за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков. Для имплементации этих решений должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство.

Читайте также: За сентябрь украинцы отнесли в банки почти 13 млрд грн

"Решение Совета по финансовой стабильности позволит направить на погашение долга средства, поступающие от взыскания ущерба, причиненного экс-владельцами банков. Средства, поступающие за счет регулярных сборов от действующих банков, пойдут на накопление ресурсов, необходимых для повышения гарантированной суммы, является важным шагом для усиления защиты вкладчиков", — добавили в Фонде гарантирования.

Согласно действующему Закону о системе гарантирования вкладов решение о повышении гарантированной суммы вкладов принимает Административный Совет Фонда гарантирования вкладов — коллегиальный орган, в который входят представители Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и Национального банка Украины.

С момента создания Фонда гарантирования вкладов гарантированную сумму был повышен в 400 раз — с 500 грн в 1998 году до нынешних 200 000 грн. Решение о повышении принималось 11 раз.

Напомним, Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить максимальную гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тысяч грн лишь до 300 тысяч грн.

Ранее Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.

Как отмечали в НБУ, это даст возможность повысить сумму гарантированных государством банковских вкладов до 600 тысяч грн.