Обанкротившиеся банки за полгода выплатили своим кредиторам более 5 млрд грн

В июне текущего года банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), выплатили своим кредиторам 566 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из указанной суммы на выплату гарантированного возмещения направлено 229,6 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы — 0,1 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами — 336,1 млн грн.

На внеочередное выполнение требований обеспеченных кредиторов в июне направлено 336,1 млн грн. в том числе, НБУ — 227,6 млн грн.

Внеочередные выплаты Нацбанку провели следующие банки:

ПАО "КБ "Надра" — 157,3 млн грн;

АО "Родовид Банк" — 35 млн грн;

АО "Дельта Банк" — 34,7 млн грн;

ПАО "УПБ" — 0,6 млн грн.

Всего за первое полугодие 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 5 млрд 279,9 млн грн, из которых 3 млрд 179,1 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в том числе, 3 млрд 59 млн грн — НБУ).

В целом, по состоянию на 1 июля 2020 года, за все время удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 49 млрд 954,7 млн грн, из которых 14 млрд 680,2 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам, включая 13 млрд 466,8 млн грн — НБУ.

По состоянию на 1 июля Фонд гарантирования, в соответствии с частью 5 статьи 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", подал 47 исковых заявлений в отношении 39 банков.

Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, составляет 646 человек. Совокупная сумма исковых требований составляет 96 млрд 132,64 млн грн.

Выплаты гарантированного Фондом возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков по состоянию на 1 июля 2020 года составили 89 млрд 849 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц призывает всех вкладчиков неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады в пределах гарантированной суммы, забрать свои деньги.

Ранее в Фонде гарантирования пояснили, кто имеет первоочередное право на получение возмещения.