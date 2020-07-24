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Банки 30 минут назад

За полгода физлица увеличили сумму вкладов в банках-участниках ФГВФЛ почти на 65 млрд грн

Доля физлиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3,1%, а сумма их вкладов на 1 июля составила 38,2 млрд грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 1 июля 2020 года, общая сумма вкладов физических лиц, включая физлиц-предпринимателей (ФЛП), в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 538,6 грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января текущего года (474,4 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, за месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн — по состоянию на 1 июня 2020 вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2020 года составляли:

вклады в национальной валюте — 316 млрд грн (+36,5 млрд грн за полгода);

вклады в иностранной валюте — 222,6 млрд грн (+27,7 млрд грн за полгода).

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При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Деньги 98,1% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ являются полностью защищенными вкладами.

Также гарантиями Фонда полностью покрывается 41% от общей суммы вкладов, что составляет 220,9 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, а сумма их вкладов на 1 июля составила 38,2 млрд грн (7,1% от общей суммы вкладов).

Напомним, с 1 января 2017 под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

На 1 июля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов  физлиц насчитывалось 74 банка.

По состоянию на 1 июня 2020 года, общая сумма вкладов физических лиц, включая физлиц-предпринимателей, в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 529 млрд 850 млн грн.

 

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