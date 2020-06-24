За месяц сумма депозитов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросла на 5,5 млрд грн

По состоянию на 1 июня 2020 года, общая сумма вкладов физических лиц, включая физлиц-предпринимателей, в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 529 млрд 850 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, на 1 мая 2020 года вкладчики держали в банках 524,34 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2020 года составляют:

- вклады в национальной валюте — 306,71 млрд грн;

- вклады в иностранной валюте — 223,14 млрд грн.

В Фонде гарантирования напоминают, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Нацбанком на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Деньги 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,2% от общей суммы вкладов, составляет 218,50 млрд грн.

Доля физлиц-предпринимателей (ФЛП) в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 июня 2020 года составила 34,66 млрд грн (6,5% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 июня 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.

Начиная с 2014 года, Фонд выплатил почти 90 млрд грн гарантированных выплат двум миллионам вкладчиков и готов выплатить остальные.

Для этого вкладчику неплатежеспособного банка достаточно обратиться к любому из 11 банков агентов.

Ранее в Фонде гарантирования пояснили, кто имеет первоочередное право на получение возмещения.

Напомним, 28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".