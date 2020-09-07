В НБУ поддержали повышение размера гарантированного банковского вклада до 600 тысяч грн

Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.

Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч грн до 600 тысяч грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что ФГВФЛ для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ. На сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года.

После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся деньги, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тысяч грн после проведения реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для выполнения этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", — говорится в сообщении.

Известно, что по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищенные вклады (до 200 тысяч грн) составили 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тысяч грн до 600-800 тысяч грн.

Как сообщалось, ФГВФЛ призывает всех вкладчиков неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады в пределах гарантированной суммы, забрать свои деньги.