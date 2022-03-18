ФГВФЛ начал выплату компенсаций вкладчикам принадлежавшего РФ Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 марта начал выплаты сумм возмещения в пределах 200 тысяч гривен вкладчикам ликвидируемого Проминвестбанка, на 99,77% принадлежавшего российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечается в сообщении фонда, выплаты осуществляются и державшим вклады в банке (независимо от срока окончания), и имевшим просто текущие счета.

Выплаты будут производиться в отделениях банков-агентов ФГВ: Кредобанка, Правэкс Банка, Альфа-Банка, Укргазбанка, ПУМБ, Таскомбанка, Идея Банка, банка "Пивденный", ПриватБанка, Универсал Банка и Ощадбанка.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица-резиденты дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий их регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков.

Возмещение производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода фондом Проминвестбанка с рынка, но не более 200 тысяч гривен, независимо от количества вкладов.

В ФГВ также напоминают телефоны его "горячей линии" для желающих получить подробные разъяснения: 0 800-308-108 (бесплатно в пределах Украины) и (044) 333-36-55 (платный согласно тарифам оператора), а также телефон информационно-консультационного центра фонда: (044) 333-35-85 (платный согласно тарифам оператора).

Напомним, что срок ликвидации Проминвестбанка начался 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. На этот процесс ФГВ пока отвел три года (по 24 февраля 2025 года).

При этом Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать не только ПИБ, но и Международный резервный банк, донедавна именовавшийся Сбербанком. О начале выплат вкладчикам последнего пока не объявлялось, ФГВ пока лишь формирует реестр его кредиторов.