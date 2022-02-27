Фонд гарантирования вкладов приступил к ликвидации российского Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию российского Проминвестбанка (ФИО), сообщили в самом ФГВФЛ. То же касается и АО "МР Банк". Материнской структурой для последнего является российское ПАО "Сбербанк России".

Ликвидируют учреждения на три года – с 25 февраля 2022 года по 24 февраля 2025 года включительно. О времени и порядке выплат вкладчикам банков будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте фонда.

"Требования кредиторов будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка. Информация о сроках и месте приема заявлений будет обнародована дополнительно", - подчеркнули в Фонде гарантирования.

Там особо подчеркнули, что удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной частью первой статьи 52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В ФГВФЛ запустили процедуру ликвидации российского банка из решения правления Национального банка от 25 февраля 2022 года. НБУ решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (бывший Сбербанк).