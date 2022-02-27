Фонд гарантування вкладів розпочав ліквідацію російського Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) розпочав ліквідацію російського Промінвестбанку (ПІБ), повідомили в самому ФГВФО. Те ж стосується і АТ "МР Банк". Материнською структурою для останнього є російське ПАТ "Сбєрбанк Росії".

Ліквідують установи на три роки – з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно. Про час та порядок виплат вкладникам банків буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті фонду.

"Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів із дня опублікування у газеті "Голос України" оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. Інформацію про строки та місце прийому заяв буде оприлюднено додатково", – наголосили у Фонді гарантування.

Там окремо підкреслили, що задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У ФГВФО запустили процедуру ліквідації російського банку на підставі рішення правління Національного банку від 25 лютого 2022 року. НБУ вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (колишній Сбербанк).