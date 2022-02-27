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Економіка
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Фонд гарантування вкладів розпочав ліквідацію російського Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів розпочав ліквідацію російського Промінвестбанку
Фото: Фінансовий клуб

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) розпочав ліквідацію російського Промінвестбанку (ПІБ), повідомили в самому ФГВФО. Те ж стосується і АТ "МР Банк". Материнською структурою для останнього є російське ПАТ "Сбєрбанк Росії".

Ліквідують установи на три роки – з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно. Про час та порядок виплат вкладникам банків буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті фонду.

"Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів із дня опублікування у газеті "Голос України" оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. Інформацію про строки та місце прийому заяв буде оприлюднено додатково", – наголосили у Фонді гарантування.

Там окремо підкреслили, що задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У ФГВФО запустили процедуру ліквідації російського банку на підставі рішення правління Національного банку від 25 лютого 2022 року. НБУ вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (колишній Сбербанк).

Автор:
Максим Беркаль