ФГВФО розпочав виплату компенсацій вкладникам Промінвестбанку, що належав РФ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 березня почав виплати сум відшкодування в межах 200 тисяч гривень вкладникам Промінвестбанку, який ліквідується і до цього на 99,77% належав російській держкорпорації розвитку ВЕБ.РФ.

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Як зазначається в повідомленні фонду, виплати здійснюються і тим, хто тримав вклади в банку (незалежно від терміну закінчення), і тим, хто мав просто поточні рахунки.

Виплати будуть здійснюватися у відділеннях банків-агентів ФГВ: Кредобанку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Укргазбанку, ПУМБ, Таскомбанку, Ідея Банку, банку "Південний", ПриватБанку, Універсал Банку та Ощадбанку.

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного з вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, що засвідчує їх реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків.

Відшкодування здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом Промінвестбанку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів.

У ФГВ також нагадують телефони його "гарячої лінії" для бажаючих отримати докладні роз'яснення: 0 800-308-108 (безкоштовно в межах України) та (044) 333-36-55 (платний згідно з тарифами оператора), а також телефон інформаційно-консультаційного центру фонду: (044) 333-35-85 (платний згідно з тарифами оператора).

Нагадаємо, що термін ліквідації Промінвестбанку розпочався 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. На цей процес ФГВ поки що відвів три роки (по 24 лютого 2025 року).

При цьому Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати не тільки ПІБ, а й Міжнародний резервний банк, який донедавна називався Сбербанком. Про початок виплат вкладникам останнього поки що не оголошувалося, ФГВ поки що лише формує реєстр його кредиторів.