Зеленський доручив законодавчо гарантувати українцям повернення банківських вкладів

Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам України повернення 100% їхніх банківських вкладів. Про це він заявив у відеозверненні.

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"Це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів та наших чиновників. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів у банках. 100%. Не частина, як зараз, як завжди, а повністю. Весь депозит. У будь-якому банку нашої держави", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що люди не повинні боятися втратити гроші за жодних обставин.

"Так що чекаю на конкретику. Проєкт рішення. І сподіваюся, що Верховна Рада не сповільнить з підтримкою. Тому що це потрібно українцям. Це потрібно Україні", – наголосив президент.

За його словами, уряд також підготував розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%".

"Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка - 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн", - заявив президент.

Нагадаємо, Національний банк знову встановив ліміти на переміщення за кордон готівки у валюті. Українці мають надавати підтверджуючі документи під час переміщення за кордон валютних цінностей на суму, що в еквіваленті становить 10 тисяч євро або більше.

НБУ також скасував ліміти на зняття готівкової валюти у прифронтовій зоні, послабив та уточнив перелік інших обмежень на валютному ринку.