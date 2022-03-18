ФГВФО оголосив кредитні канікули з 24 лютого для позичальників банків, що ліквідуються

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запровадила уніфіковані умови реструктуризації кредитної заборгованості позичальників (фізосіб-підприємців та юридичних осіб) незалежно від форми, виду та цільового призначення кредитів, що ними бралися.

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Як йдеться у повідомленні фонду, таке рішення №179 було ухвалено 14 березня з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Росії проти України.

Встановлено, що період дії кредитних канікул розпочався з дати введення воєнного стану в Україні, тобто з 24 лютого, і триватиме до дати, що настане за три місяці після завершення воєнного стану, але не раніше 30 червня. Водночас термін дії кредитних канікул може бути змінено додатковим рішенням виконавчої дирекції фонду.

Введені умови передбачають фіксовану процентну ставку у розмірі 0,0001% річних за строковою та простроченою заборгованістю, яка нараховується з дати прийняття цього рішення відповідно до чинних умов договору.

Також до позичальників не застосовуватимуться штрафні санкції (пені, штрафи). Крім того, розмір комісій, передбачених кредитними договорами та договорами банківського рахунку, встановлюється на рівні 1 копійки.

"В період воєнного стану, коли українці, попри неоціненні втрати, єдиним фронтом захищають свою країну, для нас пріоритетним завданням є захистити усіма можливими законними способами права клієнтів банків, які ліквідуються Фондом. Близько 90% активів банків в управлінні Фонду складають кредитні портфелі. Це велика кількість позичальників – звичайних громадян та представників бізнесу", — зазначила заступник директора-розпорядника ФГВ Ольга Білай.

При цьому вона наголосила, що кредитні канікули не означають скасування боргу, а фактично є відстрочкою виконання боргових зобов'язань позичальника у складний період.

Водночас якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитом повинен буде настати під час кредитних канікул, то він буде перенесений на день, що настає за днем закінчення кредитних канікул.

Однак позичальник матиме право на дострокове погашення заборгованості протягом кредитних канікул у повному розмірі або у будь-якій частині. Черговість погашення заборгованості протягом кредитних канікул не змінюється.

Також з метою створення в подальшому сприятливих умов виконання зобов’язань встановлюється єдиний для всіх позичальників графік погашення заборгованості, сформованої у період дії кредитних канікул.

Так, передбачено її погашення рівними частинами протягом шести місяців з дати завершення кредитних канікул в розмірі простроченої заборгованості позичальника станом на день прийняття рішення щодо запровадження кредитних канікул та суми платежів відповідно до графіку погашення заборгованості протягом кредитних канікул.

Зазначимо, що на сьогодні ФГВ ліквідує 50 банків. Останніми банками, до яких було прийнято рішення про ліквідацію, стали банк "Земельний капітал" і Місто Банк, а після початку війни з Росією ліквідувати вирішили Промінвестбанк і МР Банк (колишній Сбербанк).

Джерело фото: ua.depositphotos.com