ФГВФЛ объявил кредитные каникулы с 24 февраля для заемщиков ликвидируемых банков

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц ввела унифицированные условия реструктуризации кредитной задолженности заемщиков (физлиц-предпринимателей и юридических лиц) независимо от формы, вида и целевого назначения бравшихся ими кредитов.

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Как говорится в сообщении фонда, решение №179 было принято 14 марта в целях минимизации негативного влияния последствий военной агрессии России против Украины.

Установлено, что период действия кредитных каникул начался с даты введения военного положения в Украине, то есть с 24 февраля, и будет продолжаться до даты, наступающей через три месяца после завершения военного положения, но не ранее 30 июня. Вместе с тем срок действия кредитных каникул может быть изменен дополнительным решением исполнительной дирекции фонда.

Введенные условия предусматривают фиксированную процентную ставку в размере 0,0001% годовых по срочной и просроченной задолженности, которая начисляется с даты принятия решения в соответствии с действующими условиями договора.

Также к заемщикам не будут применяться штрафные санкции (пени, штрафы). Кроме того, размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами и договорами банковского счета, устанавливается на уровне 1 копейки.

"В период военного положения, когда украинцы, несмотря на неоценимые потери, единым фронтом защищают свою страну, для нас приоритетной задачей является защитить всеми возможными законными способами права клиентов ликвидируемых фондом банков. Около 90% активов банков в управлении фонда составляют кредитные портфели. Это множество заемщиков – обычных граждан и представителей бизнеса", — отметила замдиректора-распорядителя ФГВ Ольга Билай.

При этом она подчеркнула, что кредитные каникулы не означают прощение долга, а фактически являются отсрочкой выполнения долговых обязательств заемщика в нынешний сложный период.

Вместе с тем, если конечный срок возврата средств по кредиту должен будет наступить во время кредитных каникул, то он будет перенесен на день, следующий за днем окончания кредитных каникул.

Однако заемщик будет иметь право на досрочное погашение задолженности в течение кредитных каникул в полном размере или в любой части. Очередность погашения задолженности в течение кредитных каникул не меняется.

Также с целью создания в дальнейшем благоприятных условий исполнения обязательств устанавливается единый для всех заемщиков график погашения задолженности, сформированной в период действия кредитных каникул.

Так, предусмотрено ее погашение равными частями в течение шести месяцев с даты завершения кредитных каникул в размере просроченной задолженности по состоянию на день принятия решения о введении кредитных каникул и суммы платежей в соответствии с графиком погашения задолженности в течение кредитных каникул.

Отметим, что на сегодня ФГВ ликвидирует 50 банков. Последними банками, в отношении которых было принято решение о ликвидации, стали банк "Земельный капитал" и Мисто Банк, а после начала войны с Россией ликвидировать решили и принадлежавшие ей Проминвестбанк и МР Банк (бывший Сбербанк).

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