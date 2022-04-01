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Банки
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Рада установила гарантии возврата 100% сумм банковских вкладов во время войны

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада увеличила гарантии по банковским вкладам во время военного положения до 100% от суммы вклада. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за принятие соответствующего законопроекта №5542-1 на заседании 1 апреля проголосовало 298 депутатов.

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Он также добавил, что в одобренную парламентом редакцию документа были также полностью включены нормы законопроекта №7224 о функционировании рынков капитала и организованных товарных рынков в условиях военного положения или во время особого периода.

Этот документ наделяет Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку необходимыми полномочиями и упрощает процедуры принятия ею регуляторных актов в такие периоды. По словам Железняка, который значится основным автором законопроекта №7224, он подавался с целью ускорить продажу военных облигаций.

Напомним, что принятый в целом 1 апреля законопроект был внесен еще в мае 2021 года четырьмя членами финансового комитета Рады во главе с его председателем Даниилом Гетманцевым. Изначально в нем было предложено увеличить сумму гарантированного возмещения по вкладам втрое - с нынешних 200 тысяч до 600 тысяч гривен. 30 июня документ был принят в первом чтении.

18 марта 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что "поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в банках". Как вскоре выяснилось, это решили сделать путем модификации предварительно принятого прошлым летом законопроекта.

В свою очередь, в Национальном банке Украины и Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что они инициативу Зеленского поддерживают. По мнению профильных органов, 100%-ная гарантия по депозитам физлиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений.

Отметим при этом, что ранее, задолго до войны, Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить максимальную гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц всего лишь в полтора раза - до 300 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов