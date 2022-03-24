Активов для обеспечения 100% вкладов физлиц у банков хватит. Система очень стабильна

Недавно озвученная инициатива президента Владимира Зеленского по гарантированию гражданам (физлицам) возврата 100% вкладов в случае банкротства банков имеет все шансы заработать. Банковская система чрезвычайно стабильна, средств в учреждениях хватает, рассказывает в интервью LB первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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"То есть о банкротстве банков у нас в принципе речь не идет. Потому что банковская система образца 2022 года – это совсем не та система, которую мы имели в 2014 году. Сейчас в системе 98% – это стабильные банки с запасом и капитала, и ликвидности", – объясняет Рожкова.

Подтверждением, по ее словам, является то, что банки сегодня сохраняют миллиардные средства в долговых ценных бумагах Нацбанка (депозитных сертификатах овернайт) и скупают военные облигации.

"Напомню, что принят закон, которым НБУ хоть и требует от банков подачи отчетности о потерях активов, но позволяет не признавать их проблемными из-за временной потери ликвидности или капитала на фоне войны", — добавляет первый замглавы НБУ.

Более того, регулятор продолжает предоставлять банкам кредиты в установленном порядке (рефинансировании) под ценные бумаги. Дополнительно в НБ ввели рефинансирование банков без залога.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 22 марта рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект (№5542-1) в новой редакции до второго чтения, предусматривающий увеличение гарантий по банковским вкладам во время военного положения до 100% от суммы вклада.