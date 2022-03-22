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Профільний комітет Ради схвалив запровадження гарантій повернення 100% сум банківських вкладів під час війни
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 22 березня рекомендував парламенту ухвалити законопроект №5542-1 у новій редакції до другого читання, що передбачає збільшення гарантій щодо банківських вкладів під час воєнного стану до 100% від суми вкладу. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі член комітету Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу").
"Це саме та ініціатива, яку нещодавно анонсував Президент Зеленський. Тепер кожен з нас може бути впевнений за свої депозити і не поспішатиме забирати їх з банків", - додала вона.
Як уточнили у Фонді гарантування вкладів фізосіб, йдеться про гарантії повернення кожному вкладнику повного розміру вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім винятків, перерахованих у частині 4 статті 26 закону про систему гарантування вкладів.
Законопроект прописує, що з дня припинення або скасування військового стану (якщо це відбудеться до 1 січня 2023 року) гарантована сума вкладів буде підвищена до 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року – до 600 тисяч гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також передбачено вступ державного Ощадбанку до ФГВ, а також підвищення фінансової стабільності фонду шляхом реструктуризації заборгованості перед Міністерством фінансів.
Зазначимо, що цей законопроект був внесений ще у травні 2021 року чотирма членами згаданого комітету на чолі з його головою Данилом Гетманцевим. Тоді у ньому було запропоновано, зокрема, збільшити суму гарантованого відшкодування за вкладами утричі – з нинішніх 200 тисяч до 600 тисяч гривень. 30 червня документ було прийнято у першому читанні.
18 березня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що "доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів у банках".
При цьому він додав, що "чекає конкретики - проекту рішення" і висловив сподівання, що Рада не зволікатиме з голосуванням за нього.
У свою чергу, у Національному банку України та Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили, що вони ініціативу Зеленського підтримують. На думку профільних органів, 100%-а гарантія по депозитах фізосіб на період дії воєнного стану дасть впевненість українцям у збереженні їх заощаджень.
Зазначимо, що до цього Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити максимальну гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізосіб лише у півтора рази - до 300 тисяч гривень.
Джерело фото: ua.depositphotos.com