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Банки
Дата публикации

Профильный комитет Рады одобрил введение гарантий возврата 100% сумм банковских вкладов во время войны

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №5542-1 в новой редакции ко второму чтению, предусматривающей увеличение гарантий по банковским вкладам во время военного положения до 100% от суммы вклада. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член комитета Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа").

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"Это именно та инициатива, которую недавно анонсировал президент Зеленский. Теперь каждый из нас может быть уверен в своих депозитах и не спешить забирать их из банков", - добавила она.

Данный законопроект был внесен еще в мае 2021 года четырьмя членами упомянутого комитета во главе с его председателем Даниилом Гетманцевым. Изначально в нем было предложено, в частности, увеличить сумму гарантированного возмещения по вкладам втрое - с нынешних 200 тысяч до 600 тысяч гривен. 30 июня документ был принят в первом чтении.

18 марта 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что "поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в банках".

При этом он добавил, что "ждет конкретики - проекта решения" и выразил надежду, что Рада не будет медлить с голосованием за него.

В свою очередь, в Национальном банке Украины и Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили, что они инициативу Зеленского поддерживают. По мнению профильных органов, 100%-ная гарантия по депозитам физлиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений.

Отметим при этом, что до того Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить максимальную гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц всего лишь в полтора раза - до 300 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов