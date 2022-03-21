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Категория
Банки
Дата публикации

В Украине на время военного положения отменили финмониторинг для вкладов

гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Верховная Рада разрешила размещать деньги в банках на военное время без применения процедур финмониторинга. Об этом сообщает сайт партии «Слуга народа».

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По словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент — физическое лицо — вносит наличными на свой текущий счет даже сумму, превышающую 400 тыс. грн.

Но банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента заморозить эти активы при подозрении, что внесенные наличные средства — это активы, которые связаны с терроризмом и его финансированием или с распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Учреждение также должно немедленно уведомить Службу безопасности Украины.

Если подозрение не подтвердилось — банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ соответствующей информации.

"Также банк обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах", — отметил Гетманцев.

Банки смогут вновь применять процедуры финмониторинга после отмены военного положения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев консолидировали усилия по поддержке бизнеса в части снижения налогов.

А Кабинет министров Украины поддержал решение о временной отмене мер государственного контроля и рыночного надзора за бизнесом на период военного положения.

Автор:
Сергей Горелов