Зеленский и Гетманцев спасают бизнес во время войны, — политолог

В условиях российской военной агрессии против Украины консолидация общества приобрела невиданные ранее масштабы. Не стали исключением и политики. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев консолидировали усилия по поддержке бизнеса в части снижения налогов. Об этом в своем блоге на site.ua написала политолог Наталья Билоус.

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"Следует напомнить о важном факте: 15 марта парламент принял законопроект 7137–д, предусматривающий налоговые стимулы для бизнеса во время войны", — отметила Наталья Билоус.

Она привела список этих стимулов:

• предусматривается единый налог для предприятий, как в случае с ФОП;

• повышаются лимиты доходов для использования единого налога с 7,5 млн до 10 млрд грн;

• налог с оборота фиксируется на уровне 2%;

• снимаются ограничения по количеству работников и видов деятельности (исключение – это деятельность, связанная с подакцизными товарами и игровым бизнесом);

• НДС не будут платить за товары, уничтоженные во время войны;

• разрешается импорт и реализация табачных изделий без установленной маркировки;

• в 2022 году предприятия, находящиеся на территории активных боевых действий, не будут уплачивать экологический налог;

• в дальнейшем порядок уплаты налога будет определяться Кабинетом министров Украины;

• плательщиками могут быть как юридические лица, так и физические лица-предприниматели;

• по направлению реализации горючего будет налоговая политика по установлению нулевой ставки акциза и 7% НДС на топливо.

Поддержка предпринимателей и собственников земель предполагает следующие положения:

• с 1 марта 2022 года и до момента прекращения военного положения ФОП могут не платить ЕСВ за мобилизованных работников;

• на период военного положения и 3 месяца после его завершения штрафы и пеня по ЕСВ не взимаются, а проверки не проводятся;

• санкции за нарушение закона о PPO не применяются;

• до конца 2022 года не взимается плата за земельные участки, расположенные на территории боевых действий.

Наталья Билоус напомнила, что для военных и благотворительности также предусмотрены стимулы:

• не облагается налогами принудительное отчуждение горючего или изъятие имущества для нужд государства и армии;

• освобождается от подоходного налога благотворительная помощь;

• предоставляется право на налоговую скидку в размере 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвование неприбыльным организациям.

"Проанализировав вышеперечисленные новации украинской власти, можно говорить о том, что Владимир Зеленский и Даниил Гетманцев предложили эффективную налоговую политику для украинцев. Политику, которой не было за все время независимости. И такая налоговая система станет реальным спасением от разрухи", – резюмировала Наталья Билоус.