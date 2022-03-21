Кабмин отменил проверки бизнеса на период военного положения

Кабинет министров Украины поддержал решение о временной отмене мер государственного контроля и рыночного надзора за бизнесом на период военного положения.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины (МЭУ), в настоящее время не будут проводиться как плановые, так и внеплановые проверки бизнеса.

В Минэкономики подчеркнули, что эта мера позволит обеспечить стабильную работу предприятий в условиях военного положения.

В то же время, как отмечают в министерстве, при наличии угрозы правам, законным интересам, жизни и здоровью человека, защите окружающей природной среды, обеспечению безопасности государства, министерствами могут быть восстановлены внеплановые проверки в отдельных сферах.

В частности, это касается неконтролируемого роста цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость.

В Минэкономики добавили, что ценовой контроль позволит сдержать рост цен на социально значимую продукцию, как топливо и хлеб, гарантируя их доступность для населения.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что необоснованное повышение представителями бизнеса цен на некоторые товары, а также на услуги по проживанию и транспортированию и на ряд товаров является основанием для конфискации их имущества.

Напомним, в начале марта Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить на время военного положения и минимум на год после его завершения.