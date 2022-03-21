Кабмін скасував перевірки бізнесу на період воєнного стану

Кабінет міністрів України підтримав рішення про тимчасове скасування заходів державного контролю та ринкового нагляду за бізнесом на період воєнного стану.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки України (МЕУ), нині не проводитимуться як планові, так і позапланові перевірки бізнесу.

У Мінекономіки підкреслили, що цей захід дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах воєнного стану.

Водночас, як зазначають у міністерстві, за наявності загрози правам, законним інтересам, життю та здоров'ю людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпеченню безпеки держави, міністерствами можуть бути відновлені позапланові перевірки в окремих сферах.

Зокрема це стосується неконтрольованого зростання цін на товари, які мають суттєву соціальну значущість.

У Мінекономіки додали, що ціновий контроль дозволить стримати зростання цін на соціально значущу продукцію, як паливо та хліб, гарантуючи їхню доступність для населення.

Раніше глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що необґрунтоване підвищення представниками бізнесу цін на деякі товари, а також на послуги з проживання та транспортування та на низку товарів є підставою для конфіскації їх майна.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками контролювати ціни на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський анонсував відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити на час воєнного стану та мінімум на рік після його завершення.