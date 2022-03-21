В Україні на час воєнного стану скасували фінмоніторинг для вкладів

Верховна Рада дозволила розміщувати гроші у банках на воєнний час без застосування процедур фінмоніторингу. Про це повідомляє сайт партії "Слуга народу".

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За словами голови до комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, банк не встановлюватиме джерело походження коштів, якщо клієнт – фізична особа – вносить готівкою на свій поточний рахунок навіть суму, що перевищує 400 тис. грн.

Але банк зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта заморозити ці активи за підозри, що внесені готівка — це активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням або з поширенням зброї масової поразки та її фінансуванням.

Установа також має негайно повідомити Службу безпеки України.

Якщо підозра не підтвердилася, банк зобов'язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ відповідної інформації.

"Також банк зобов'язаний протягом 30 днів після припинення або скасування військового стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи", - зазначив Гетманцев.

Банки зможуть знову застосовувати процедури фінмоніторингу після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та голова Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев консолідували зусилля щодо підтримки бізнесу в частині зниження податків.

А Кабінет міністрів України підтримав рішення про тимчасове скасування заходів державного контролю та ринкового нагляду за бізнесом на період воєнного стану.