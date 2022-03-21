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В Україні на час воєнного стану скасували фінмоніторинг для вкладів
Верховна Рада дозволила розміщувати гроші у банках на воєнний час без застосування процедур фінмоніторингу. Про це повідомляє сайт партії "Слуга народу".
За словами голови до комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, банк не встановлюватиме джерело походження коштів, якщо клієнт – фізична особа – вносить готівкою на свій поточний рахунок навіть суму, що перевищує 400 тис. грн.
Але банк зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта заморозити ці активи за підозри, що внесені готівка — це активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням або з поширенням зброї масової поразки та її фінансуванням.
Установа також має негайно повідомити Службу безпеки України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Якщо підозра не підтвердилася, банк зобов'язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ відповідної інформації.
"Також банк зобов'язаний протягом 30 днів після припинення або скасування військового стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи", - зазначив Гетманцев.
Банки зможуть знову застосовувати процедури фінмоніторингу після скасування воєнного стану.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та голова Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев консолідували зусилля щодо підтримки бізнесу в частині зниження податків.
А Кабінет міністрів України підтримав рішення про тимчасове скасування заходів державного контролю та ринкового нагляду за бізнесом на період воєнного стану.