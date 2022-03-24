Активів задля гарантування 100% вкладів фізосіб у банків вистачить. Система дуже стабільна

Нещодавно озвучена ініціатива президента Володимира Зеленського щодо гарантування громадянам (фізособам) повернення 100% вкладів у випадку банкрутства банків має всі шанси запрацювати. Банківська система надзвичайно стабільна, коштів в установах вистачає, розповідає в інтерв’ю LB перша замголови НБУ Катерина Рожкова.

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"Тобто про банкрутство банків у нас у принципі не йдеться. Бо банківська система зразка 2022 року – це зовсім не та система, яку ми мали у 2014 році. Зараз у системі 98% – це стабільні банки із запасом і капіталу, і ліквідності", – пояснює Рожкова.

Підтвердженням тому, за її словами, є те, що банки сьогодні продовжують зберігати мільярдні кошти у боргових цінних паперах Нацбанку (депозитних сертифікатах овернайт) і скуповують військові облігації.

"Нагадаю, що прийнято закон, яким НБУ хоч і вимагає від банків подачу звітності про втрати активів, але дозволяє не визнавати їх проблемними через тимчасову втрату ліквідності чи капіталу на тлі війни", – додає перша замголови НБУ.

Більш того, регулятор продовжує надавати банкам кредити у встановленому порядку (рефінансування) під цінні папери. Додатково в НБ запровадили рефінансування банків без застави.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 22 березня рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроєкт (№5542-1) у новій редакції до другого читання, що передбачає збільшення гарантій щодо банківських вкладів під час воєнного стану до 100% від суми вкладу.