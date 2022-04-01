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Рада встановила гарантії повернення 100% сум банківських вкладів під час війни
Верховна Рада збільшила гарантії повернення банківських вкладів під час воєнного стану до 100% від суми вкладу. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за ухвалення відповідного законопроекту №5542-1 на засіданні 1 квітня проголосувало 298 депутатів.
Він також додав, що до схваленої парламентом редакції документа було також повністю включено норми законопроекту №7224 про функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в умовах воєнного стану або під час особливого періоду.
Цей документ наділяє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку необхідними повноваженнями та спрощує процедури прийняття нею регуляторних актів у такі періоди. За словами Желєзняка, який значиться основним автором законопроекту №7224, він подавався з метою прискорити продаж військових облігацій.
Нагадаємо, що прийнятий в цілому 1 квітня законопроект було внесено ще у травні 2021 року чотирма членами фінансового комітету Ради на чолі з його головою Данилом Гетманцевим. Тоді в ньому було запропоновано збільшити суму гарантованого відшкодування за вкладами утричі – з нинішніх 200 тисяч до 600 тисяч гривень. 30 червня документ було прийнято у першому читанні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
18 березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що "доручив знайти таку законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100% вкладів у банках”. Як незабаром з'ясувалося, це вирішили зробити шляхом модифікації попередньо ухваленого минулого літа законопроекту.
У свою чергу у Національному банку України та Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомили, що вони ініціативу Зеленського підтримують. На думку профільних органів, 100% гарантія по депозитах фізосіб на період дії воєнного стану дасть впевненість українцям у збереженні їх заощаджень.
Зазначимо при цьому, що раніше, задовго до війни, Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити максимальну гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізосіб лише у півтора рази - до 300 тисяч гривень.
Джерело фото: ua.depositphotos.com