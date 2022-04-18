Фонд гарантування призупинив продаж активів збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) до 1 червня призупинив продаж активів виведених із ринку банків.

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Про це заявила голова Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут, повідомляє "Економічна правда".

За словами голови ФГВФО, Фонд гарантування працює у штатному режимі.

"Всі функції виконуються, хіба що, крім прийому громадян. Єдине, що ми зараз призупинили, це продаж активів виведених з ринку банків. Поки що до 1 червня 2022 року", – розповіла Рекрут.

Вона зазначила, що призупинення продажу активів спричинене двома причинами.

"По-перше, ми хочемо побачити, чи існує попит на ці активи, оскільки ми повинні їх продати за найвищою ціною. Враховуючи якість активів, що залишилися, то 1,5 місяця нічого не зіпсують. По-друге, ми знаємо, що не працюють реєстри та повноцінно переоформити угоду практично неможливо, тому ми не бачимо для себе необхідності зараз робити незрозумілі хаотичні рухи, тим більше, що цього не вимагає ситуація", – пояснила глава ФГВФО.

Рекрут наголосила, що Фонд гарантування виконує всі дії щодо судово-претензійної роботи.

"Тобто все, що спрямоване на збереження активів та виконання первинної функції щодо вкладників та кредиторів”, – додала Рекрут.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб".

Закон передбачає вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов'язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тисяч гривень.

Крім того, Закон передбачає, що АТ "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набуття чинності, а також запроваджує 100% гарантію повернення вкладів у разі прийняття рішення про виведення банку з ринку.