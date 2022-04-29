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НБУ різко скоротив ліміт відкритої валютної позиції банків та встановив обмеження на курс гривні
Національний банк України змінив порядок функціонування валютного ринку, щоб знизити тиск на міжнародні резерви України та запобігти відтоку капіталу. Про це повідомила пресс-служба регулятора.
З 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 15% до 5% від їх регулятивного капіталу. З 30 квітня 2022 року банки також призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті, але можуть залучати депозити в іноземній валюті.
"Банкам тимчасово забороняється укладати ряд деривативних контрактів грошового ринку (крім свопів), а саме: контрактів, на підставі яких виникають обов'язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню; контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют), виражений у гривні або ціна на банківські метали у гривні”, – йдеться у документі.
З 30 квітня під час укладання угод із використанням електронних платіжних коштів курс гривні до іноземної валюти не повинен перевищувати більш ніж на 10% офіційного курсу НБУ при списанні з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ здійснюється в іноземній валюті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Курс гривні до іноземної валюти в угодах із застосуванням електронних платіжних засобів не повинен бути нижчим від офіційного курсу НБУ:
- у разі списання з рахунку клієнта коштів у валюті, якщо міжбанківський переказ виконується у гривні;
- при зарахуванні на рахунок коштів у гривні, якщо переказ здійснюється у валюті.
Постанова набирає чинності з 30 квітня.
Нагадаємо, з 18 по 22 квітня НБУ реалізував підприємствам для купівлі критичного імпорту рекордні $546 млн, не придбавши при цьому жодного долара.
А у січні-березні 2022 року українські банки продемонстрували 0,16 млрд грн збитків.