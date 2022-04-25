НБУ ставит рекорды по продаже валюты: как поведет себя курс доллара в последнюю неделю апреля

Одной из главных новостей на прошлой неделе на валютном рынке стала рекордная продажа Нацбанком валюты на межбанке с начала войны. С 18 по 22 апреля НБУ реализовал предприятиям для покупки критического импорта более $546 млн, не приобретя при этом ни одного доллара.

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С начала этого года ситуация была хуже только за пару дней до войны (21-23 февраля), когда покупка тоже была нулевой, а продажа составила аж $706 млн. Другая неделя головокружительной распродажи НБУ – 24-28 января, когда НБУ тоже ничего не приобрел, продав $759,5 млн

Таким образом, с первого дня войны НБУ приобрел на межбанке $1,123 млрд, а продал более $3,334 млрд. Реализация превысила покупку втрое. Если же смотреть в годовом исчислении, учитывая довоенный период, покупка составила $1,78 млрд, а продажа – $5,398 млрд.

Что же касается интервенций в евро, то на прошлой неделе покупка составила скромные €6 млн, а продажи – почти €202 млн. С начала войны регулятор приобрел на межбанке более €91,17 млн, а продал €1,377 млрд. Такие интервенции НБУ начал проводить только в условиях войны.

Напоминаем, что торги валютой на межбанке на сегодняшний день ограничены. НБУ может продавать ее через банки только предприятиям, занимающимся закупкой критического импорта – наиболее необходимых во время войны товаров, список которых устанавливает Кабмин.

Курс валют на межбанке, как известно, сегодня фиксирован и составляет 29,25 грн/$ и 31,65 грн/€.

Наличный рынок. Чего ждать?

С 14 апреля Нацбанк разрешил банкам и обменникам продавать населению наличную иностранную валюту, как и анонсировал перед тем глава регулятора Кирилл Шевченко, ссылаясь на то, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на "черном" рынке не так ощутима, как это было в начале войны.

Правда, НБУ постановил, что курс продаж может отклоняться не более чем на 10% от официального курса. Что касается банков, то здесь курс в течение прошлой недели снижался. Если еще в понедельник, 18 апреля, он составлял 31,4–32,17 грн/$, то уже в воскресенье — 30–32,17 грн/$.

После этого валюта начала дорожать. Согласно расчетам наших экспертов, к концу этой недели курс вообще готов приблизиться к 31,7-32,17 грн/$. Другими словами, разрыв между ценой продажи и покупки будет сужаться. На "черном" рынке ситуация противоположная.

Если в понедельник средний по Украине курс составлял 32,2-32,55 грн/$, то уже в воскресенье – 32,42-32,7 грн/$. Опрошенные нами эксперты прогнозируют, что на "черном" рынке курс, зафиксированный в воскресенье, продержится и на этой неделе с небольшим расширением разницы в цене покупки и продажи.

Евро на сегодняшний день в банках торгуется на уровне 33,94-34,82 грн/€ (здесь спред тоже взял четкий курс на сужение), а на "черном" рынке – 35,52-35,95 грн/€ (здесь ситуация обещает сохраняться с несущественными отклонениями и на этой неделе с тем же спредом).

Не все так плохо: иностранцы помогут

Как справедливо отмечает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, для слабеющей из-за оттока из государства инвалюты гривни намечается мощная поддержка из двух источников: от международных кредиторов и отечественных аграриев.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в своем недавнем интервью заявила, что Украина получит до $15 млрд финансовой помощи. "Большая семерка" пообещала Украине в этом году более $24 млрд, с помощью которых будет закрыта "дыра" в госбюджете.

Это поможет избежать дефолта и сохранить Украине доступ на международные рынки льготного кредитования, считает эксперт. Второй весомый и положительный для гривни фактор – высокие цены на украинскую агропродукцию на внешних рынках.

"Учитывая рекордные цены на мировых рынках, объем полученной иностранной валюты сравним с прошлогодними показателями. Это благоприятно скажется на курсе гривни к евро и доллару США", — говорит Андрей Гойлов.

Впрочем, напоминает эксперт, на крепость гривни положительно влияют и ограничения Национального банка. Регулятор в рамках борьбы с утечкой капитала из Украины вводит ряд ограничений на операции в иностранных валютах.

В том числе отключена автоматическая конвертация для номинированных в гривнах платежных карт при оплате ими различных товаров и услуг. Теперь украинцы смогут производить такие платежи только в иностранных валютах.

Таким образом, сейчас невозможно конвертировать гривню по более выгодному, чем на наличном рынке, курсу.

Переводы за границу: quasi cash и Р2Р

Еще одним важным событием на прошлой неделе стало то, что НБУ разрешил украинцам совершать зарубежные Р2Р-переводы (переводы с карты на карту) и quasi cash операции (пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, покупка виртуальных активов и т.п.).

Все эти операции разрешены в пределах лимитов. Что касается Р2Р, то здесь граждане с гривневых платежных карт получили возможность переводить средства на карты физических лиц за границей в пределах 100 тысяч грн в месяц.

Параллельно украинцы могут осуществлять переводы на карты за границей со своих валютных платежных карт в пределах отдельного лимита в 100 тысяч грн в месяц (это более $3 тысяч).

Что касается quasi cash, то здесь украинцы могут совершать сделки только с валютных платежных карт в пределах лимита до 100 тысяч грн в эквиваленте (более $3 тысяч) в месяц. Совершение операций quasi cash с помощью гривневых платежных карточек временно запрещено.

Обратим внимание, что лимит для перевода 100 тысяч грн с валютных карт общий для P2P-переводов и операций quasi cash. Если, например, человек уже перевел со своей украинской валютной карты на карту за границей 100 тысяч грн в эквиваленте, то совершение в этом же месяце операции quasi cash уже невозможно.