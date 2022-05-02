НБУ продовжує розпродаж долара і євро: чого чекати населенню від готівкового курсу валют на початку травня

В останній тиждень квітня Національний банк продовжив карколомними темпами розпродавати валюту. З початку війни регулятор купив на міжбанку $1,124 млрд і €95,7 млн, а продав $3,076 млрд і €1,486 млрд.

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Кажучи інакше, за період з початку повномасштабного вторгнення РФ до кінця минулого тижня Національний банк "зайшов у мінус" приблизно на $1,952 млрд і €1,476 млрд.

Негативне сальдо на міжбанку за квітень вражає

Наразі НБУ обмежив валютні торги на міжбанківському валютному ринку. Регулятор реалізує валюту тільки обраним підприємствам, котрі займаються закупівлею за кордоном критично необхідних товарів на час війни.

Торги ведуться, як відомо, при фіксованому від початку війни курсі у 29,25 грн/$ та 30,85 грн/€.

Минулого тижня НБУ вже традиційно придбав на міжбанку мізерну суму – усього лише $1,5 млн і €5,5 млн, а продав через банки підприємствам для закупівлі критичного імпорту $448,08 млн і €108,25 млн.

Оскільки цей тиждень став останнім для місяця, сумарно за квітень Нацбанк купив на міжбанку в еквіваленті $41 млн, а продав – $2,244 млрд (негативне сальдо таким чином скало $2,203 млрд).

Курс на готівковому ринку

Ще з 14 квітня Нацбанк дозволив банкам і обмінникам продавати населенню готівкову іноземну валюту. В НБУ прийняли такі рішення, оскільки сьогодні різниця між офіційним курсом долара та євро та котировками на "чорному" ринку не така відчутна, якою була на початку війни.

Правда, НБУ постановив, що курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу (не більше 32,18 грн/$ і 33,94 грн/€).

Протягом минулого тижня спред на готівковому курсі у банках тільки звузився. Якщо 25 квітня, у понеділок, середній курс у банках і обмінниках по Україні складав 31,38-32,17 грн/$, то вже 1 травня – 31,85-32,18 грн/$.

Судячи з усього, цього тижня спред по долару також несуттєво розшириться.

З євро ситуація за підсумками минулого тижня трохи відрізняється. Якщо ще у понеділок середній курс складав 33,94-34,82 грн/€, то на кінець тижня – 33,25-33,9 грн/€. Вірогідно, вартість купівлі і продажу євро з початку цього тижня почне підніматись.

На "чорному" ринку протягом минулого тижня по долару відбувся певний стрибок. У середу, 27 квітня, курс піднявся до 33,7-23,7 грн/$, а вже під кінець тижня ціна долара складала 33,3-33,7 грн/$.

Найімовірніше, протягом тижня курс долара на "чорному" ринку злегка опуститься.

З євро на "чорному" ринку ситуація цілком стабільна. Протягом усього тижня з невеликими відхиленнями курс складав 23,5-36 грн/€. За прогнозами наших експертів ця тенденція буде властива і для цього тижня.

Велику надію доводиться покладати на аграріїв та США

Як звертає увагу у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, наразі наш Кабмін веде роботу з відновлення логістичних ланцюжків постачання українських товарів на зовнішні ринки.

Глава Мінагрополітики Микола Сольський у рамках робочого візиту до Латвії обговорив можливості постачання за кордон продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів. Президент Володимир Зеленський провів аналогічні переговори зі своїм колегою з Румунії.

Якщо вдасться налагодити експорт через морські порти цієї країни, обсяги надходження іноземних валют в Україну багаторазово зростуть.

Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України на суму $33 млрд. З них $8,5 млрд будуть направлені на підтримку економіки: гуманітарну допомогу та фінансування видатків державного бюджету.

"Це сприятливо позначиться курсі гривні, оскільки збільшаться обсяги пропозиції іноземних валют. Крім зовнішніх ресурсів Кабмін активно використовує і внутрішні резерви", – каже Гойлов.

На минулих розміщеннях військових ОВДП до держбюджету було залучено понад 50 млрд грн. Важливу роль у цьому відіграло рішення Нацбанку запровадити нові моделі обліку цінних паперів нерезидентів, що значно спростило їхній доступ до ринку військових ОВДП.