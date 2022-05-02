Ліквідність банків з 24 лютого 2022 року зросла на 72 млрд грн і досягла 230 млрд грн

Банківська система України продовжує нормально працювати в умовах війни, про що свідчить зростання на 72 млрд грн залишків коштів на коррахунках банків, а також вкладень у депозитні сертифікати НБУ. Про це повідомив у своїй колонці НВ голова Нацбанку Кирило Шевченко. За його словами, банки успішно впоралися із шоком перших днів війни.

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"Заздалегідь підготовлені плани безперебійної роботи дозволили банкам швидко забезпечити безперебійні канали зв'язку та енергопостачання, зберегти дані клієнтів, перезапустити інфраструктуру та багато іншого. Тобто вжити всіх необхідних заходів для оперативного переходу до роботи в нових умовах", - зазначив голова НБУ.

Він сказав, що запроваджено відносно м'які обмеження на зняття готівки та на операції на валютному ринку.

"Після двох місяців війни банківська система залишається високоліквідною. Ліквідність банків (залишок коштів на коррахунках банків та вкладення в депозитні сертифікати НБУ) з початку війни зросла на 72 млрд грн до понад 230 млрд грн. 76% відділень системно важливих банків зараз працюють, у тому числі у регіонах, де ведуться активні бойові дії. І ми бачимо, що їхня кількість зростає", — наголосив Шевченко.

Він також зазначив, що гривневі вклади населення у банках з 24 лютого до 29 квітня зросли на 20% або на 85 млрд грн.

При цьому Національний банк вирішив накладати на банки штраф 1% від статутного капіталу за порушення обмежень, прийнятих у воєнний час.

В останній тиждень квітня Національний банк продовжив карколомними темпами розпродавати валюту. З початку війни регулятор купив на міжбанку $1,124 млрд і €95,7 млн, а продав $3,076 млрд та €1,486 млрд.