НБУ будет штрафовать банки за нарушения органичений военного времени на 1% от уставного капитала

Национальный банк решил накладывать на банки штраф в 1% от уставного капитала за нарушения ограничений, принятых в военное время. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, Нацбанк расширил перечень оснований для применения штрафа в размере до 1 процента уставного капитала банка.

Теперь такой штраф может быть применен за нарушение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода.

Соответсвующее решение было принято НБУ 29 апреля и вступает в силу со 2 мая.

Напомним, 24 февраля, после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Кроме этого, НБУ ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений Нацбанка).

Также в конце апреля Нацбанк ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции, включая покупку криптовалюты, для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения