НБУ штрафуватиме банки за порушення обмежень воєнного часу на 1% від статутного капіталу

Національний банк вирішив накладати на банки штраф 1% від статутного капіталу за порушення обмежень, прийнятих у воєнний час. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

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Згідно з повідомленням, Нацбанк розширив перелік підстав для застосування штрафу в розмірі до 1 відсотка статутного капіталу банку.

Наразі такий штраф може бути застосований за порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану чи особливого періоду.

Відповідне рішення було ухвалено НБУ 29 квітня і набирає чинності з 2 травня.

Нагадаємо, 24 лютого, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами.

Крім цього, НБУ ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та уряду, та окремих дозволів Нацбанку).

Також наприкінці квітня Нацбанк запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції, включаючи купівлю криптовалюти, для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.