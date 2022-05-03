- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Інфляція у квітні досягла 15,9% — НБУ
Голова НБУ повідомив, що інфляція в Україні за підсумками квітня може зрости до 15,9% із 13,7% за підсумками березня, оскільки ринкові механізми в умовах війни мають обмежений вплив.
Голова Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що за підсумками квітня інфляція в Україні прискорилася майже до 16%, але це все одно значно менше, ніж у 2016 році.
"За оцінками НБУ, на основі web-scraping (метод збору цін за онлайн-супермаркетами) у квітні інфляція склала 15,9%. До кінця року вона може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники непорівнянні з 2015 роком, коли інфляція сягала 60%", – повідомив Шевченко.
За його словами, НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією. І щойно в країні запрацюють канали монетарної трансмісії та знизиться невизначеність, Нацбанк повернеться до режиму інфляційного таргетування, який, як наголосив голова НБУ, свого часу допоміг подолати інфляцію у 60%.
Раніше сьогодні, 3 травня, Кирило Шевченко повідомив, що ліквідність банків з 24 лютого 2022 року зросла на 72 млрд грн і досягла 230 млрд грн.