До конца года инфляция в Украине составит 20%, но это нормально для военного времени, — Шмыгаль

До конца года, по прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, инфляция составит 20%.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в военное время МВФ и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют делать контролируемую эмиссию. По словам премьер-министра, это полезно, чтобы руководство страны могло поддерживать свою экономику.

"НБУ в пределах установленных параметров может это делать. НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция будет около 20%, мы также с Министерством экономики эти границы будем очень внимательно отслеживать. Сейчас после COVID во всем мире инфляция в принципе галопирует. В стране, ведущей крупнейшую на европейском континенте после Второй мировой войну, полномасштабную, кровавую войну против дерзкого агрессора, инфляция в районе до 20% – абсолютно приемлема. Это нормально для военного времени", — добавил Шмыгаль.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко ранее заявил, что инфляция в Украине по итогам апреля может возрасти до 15,9% с 13,7% по итогам марта, поскольку рыночные механизмы в условиях войны имеют ограниченное влияние.