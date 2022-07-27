Нацбанк дозволив банкам продавати більше готівкової валюти

Тепер банки зможуть продавати у готівці половину від купленої у громадян з 13 квітня безготівкової валюти (додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти)

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти", - йдеться в повідомленні.

На думку регулятора, відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску.

Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

Наведені зміни та низка інших уточнювальних змін унесені постановою Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року № 159 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", яка набирає чинності з 27 липня.

Зазначимо, НБУ з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої. Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви в умовах значного переважання попиту над пропозицією в безготівковому сегменті валютного ринку та реалізації відкладеного попиту з боку громадян.

Нагадаємо, НБУ 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Крім того, НБУ вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.