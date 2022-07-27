Нацбанк разрешил банкам продавать больше наличной валюты

Теперь банки смогут продавать в наличных деньгах половину от купленной у граждан с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты", - говорится в сообщении.

По мнению регулятора, соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и с остальными отразиться на ослаблении девальвационного давления.

В то же время, дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.

Приведенные изменения и ряд других уточняющих изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июля 2022 г. № 159 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18", которое вступает в силу с 27 июля.

Отметим, НБУ с 14 апреля 2022 разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

В то же время, регулятор предусмотрел, что банки могут осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной. Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы в условиях значительного преобладания спроса на предложение в безналичном сегменте валютного рынка и реализации отложенного спроса со стороны граждан.

Напомним, НБУ 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

Кроме того, НБУ принял ряд дополнительных мер для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны