Курс доллара по отношению к гривне уже никогда не вернется к довоенному уровню, - Тимофей Милованов

Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что курс доллара по отношению к гривне уже никогда не вернется к довоенному уровню. Курс в Украине может снизиться примерно до 36 грн/$ через две недели.

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Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Это невыполнимая мечта. Курса по 29 больше не будет", - подчеркнул Милованов.

Однако курс доллара может вернуться к 36 грн.

"Сейчас наличный курс я видел 39,5. Может быть осуществимой мечтой, что он вернется к 36 – официальному курсу Нацбанка. Особенно это произойдет, если например пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировании портов. Или значительно увеличится международная финансовая помощь, или достаточно быстро закончится война. Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление", – отмечает экс-министр.

Милованов объяснил, что война требует больших расходов, поэтому возникает дефицит бюджета.

"Война – это очень дорого, есть бюджетный дефицит и часть этого дефицита покрывается эмиссией, то есть печатным станком", – отметил он.

Напомним, НБУ 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл.

Кроме того, НБУ принял ряд дополнительных мер для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.