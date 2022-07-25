Новый "якорь" Нацбанка и суета спекулянтов. Чего ждать от курса валют на этой неделе

Главной новостью на валютном рынке на прошлой неделе стало решение Национального банка скорректировать официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. С самого утра 21 июля курс национальной валюты составил 36,57 грн/$ и 37,27 грн/€. Гривна обесценилась на 25% из "старых" 29,25 грн/$ и 30,69 грн/€. На этом уровне НБУ держал курс около 5 месяцев.

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При этом в официальном сообщении Нацбанк отметил, что о свободном курсообразовании говорить рано, поэтому ограничились установкой курсового "якоря". Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности.

"Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль за динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы", – сообщил регулятор.

Проедание резервов в прошлом

Девальвация официального курса стала вынужденным шагом, призванным вызванным войной кризисом. Дело в том, что для НБУ слишком большая роскошь тратить более $3 млрд ежемесячно из своих резервов, а экспортеры (прежде всего – аграрии и работники сферы ИТ) не спешили продавать свою выручку из-за невыгодного обменного курса. Это создавало давление на гривну.

Как пояснил в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, импортеры в свою очередь начнут платить больше налогов, что поможет сократить дефицит государственного бюджета и снизить объемы эмиссии гривны.

Если расчеты НБУ верны, то с ростом предложения инвалют гривна может немного укрепиться. Как добавляет финансовый аналитик Василий Невмержицкий, рынок такого шага от НБУ действительно ожидал из-за сильного разрыва между межбанком и наличным курсов.

"Это негативно влияло на экспортеров. Поэтому девальвация официального курса дала позитив всем. Для банков большой плюс в том, что они продали валюту и получили прибыль. Гривну от курсовой разницы банки отправят на рефинансирование и снизят зависимость от кредитов НБУ", - говорит эксперт.

Второй важный момент – Нацбанк своим решением еще сильнее ударил по так называемому “карточному туризму” и валютным спекулянтам.

"Спекулянты качают наличный рынок. За 40-50 грн/$ валюту никто не будет покупать. НБУ разрешил населению продавать безналичную валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц (при условии ее размещения на депозите минимум на 3 месяца без права досрочного снятия – ред.) .). Это убьет "серый" экспорт и карточный туризм. Следовательно, наличный курс постепенно вернется в русло официального", - считает Невмержицкий.

Как прошли торги на межбанке

Впервые за очень долгий срок (с середины марта) Нацбанк на прошлой неделе приобрел на межбанке большой объем валюты на сумму свыше $223 млн. Продал НБУ при этом более $309 млн, сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы более чем на $86 млн.

Однако на фоне последних торгов заметно, что регулятор резко сократил разрыв между продажей и покупкой доллара, которая несколько месяцев была символической и редко превышала даже $10 млн.

С начала войны по 22 июля Нацбанк выкупил почти $1,436 млрд, а продал более $12,238 млрд (сальдо – минус $10,802 млрд). С начала года он выкупил более $2,092 млрд, а реализовал на межбанке более $15 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" почти на $12,916 млрд.

Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только по фиксированному курсу: до 21 июля с американской валютой такие сделки совершались по 29,25/$ грн, а после этой даты они будут проходить по курсу 36,57 грн/$. Уточним, что НБУ открыл интервенции в евро в начале войны, но с середины мая их прекратил.

Что происходило в банках и на "черном" рынке

Банки, обменники и "черный" рынок на решение НБУ отреагировали крайне заметно и стремительно.

Доллар в банках еще 21 июля держался в среднем на уровне 36,55-37,4 грн/$, но уже на следующий день, в пятницу, курс составил 37,2-38,8 грн/$, продолжив тренд по удорожанию и в выходные.

На черном рынке доллар начал стремительно дорожать днем ранее. Если в среду 20 июля курс составлял 36,68–36,95 грн/$, то в воскресенье 24 июля он достиг 39,1–39,6 грн/$. И в банках, и на наличном рынке, согласно прогнозам аналитиков, "американец" будет только прибавлять в цене минимум к следующим выходным.

Евро в банках 21 июля в среднем стоил 36,9-38 грн/€, а к концу недели с некоторым расширением спреда курс достиг 37,8-39,5 грн/€. Наличный евро еще 20 июля стоил 37,15–37,5 грн/€, а в воскресенье уже 39,5–40 грн/€. Тенденция на подорожание евровалюты также на этой неделе, которая началась 25 июля, будет сохраняться.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару опустилась ниже 39,5 грн/$, а евро укрепился до отметки 40,5 грн/€. Участники рынка по-прежнему находятся в поиске баланса между спросом и предложением", – заключает Гойлов.