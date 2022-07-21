Долар по 36 грн та вище. Якими будуть наслідки від послаблення офіційного курсу гривні Нацбанком

У четвер, 21 липня, Нацбанк різко знизив офіційний курс гривні на 25%: зі “старої” позначки 29,25 грн/$, на якій він тримав національну валюту з початку війни, до рівня 36,5686 грн/$. Таким чином, НБУ все ж таки вирішив не випускати валюту у вільне плавання, а встановити своєрідний "якір". Тобто, курс знову залишається фіксованим. Торги на міжбанку за новими правилами почали проходити з самого ранку того ж дня.

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Регулятор пояснив, що збереження фіксованого курсу пов’язано з необхідністю контролювати динаміку інфляції і підтримати безперебійну роботу фінансової системи. Інакше кажучи, якби Нацбанк віддав курсоутворення на відкуп ринку, то ми б уже найближчими днями побачили величезну турбулентність.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій на запитання Delo.ua щодо "вільного курсу" так і відповів: "За оцінками Національного банку, на жаль, за поточних умов повернення до плаваючого курсоутворення є дещо передчасним. Для цього відсутні передумови".

Попит на долар з боку українського бізнесу наразі дуже високий, в економіці валюти не вистачає. Тому відмова від якоря з усією ймовірністю підірвала б гривню, здешевивши її набагато сильніше, ніж поточний рівень, який встановив НБУ (нагадаємо, це 36,5686 грн/$).

Емісія йде у минуле

Національний банк чітко прописав перелік цілей, яких він прагне досягти шляхом встановлення нового якірного курсу. Найголовніший з них – збільшення конкурентоспроможності українських виробників. Втім, насправді йдеться тільки про поступовий, а не моментальний ефект.

Піти на такий крок НБУ змусили нові реалії. Українські експортери починають "ставати на ноги" після шоку. Насамперед, йдеться про АПК. Аграрії – ключові постачальники продукції за кордон, вони завжди були одним із пріоритетних джерел надходження іноземної валюти до національної економіки. А зараз, коли виробництво скорочується, тим паче.

Чим дорожчим буде для експортерів долар, тим більше вони будуть отримувати гривневої виручки при обміні валюти вже в Україні. Це надасть їм додаткові ресурси для розширення своєї діяльності і зміцнення тієї самої конкурентоспроможності, про яку кажуть в НБУ.

Виграє й держбюджет, оскільки податкові надходження від імпортерів теж виростуть. Тут у регулятора свої інтереси. Останнім часом дірки у бюджеті "латав" якраз НБУ за рахунок емісії, скуповуючи випущені Мінфіном облігації. З 24 лютого до 21 липня портфель ОВДП Нацбанку зріс на 218 млрд. грн. Це й є та сама емісія. Тепер же у поповненні бюджету будуть все більше приймати участь імпортери. Тим більше, що Верховна Рада ще в кінці червня повернула мита та податки на імпорт.

З іншого боку, дорога валюта українським імпортерам невигідна, тому що це напряму впливає на вартість ввезеної в Україну продукції. В умовах падіння споживчого попиту, підвищення курсу може призвести до падіння продажів зарубіжних товарів. Хоча, варто зауважити, що імпортери вже досить давно перераховують вартість ввезеної в Україну продукції в національну валюту за курсом 38-40 грн/дол. Тому, в теорії, в найближчому майбутньому вагомих підстав для сильного подорожчання імпортних товарів немає.

Інфляція сповільниться, але несуттєво

Друга мета регулятора – зблизити курсові умови для різних груп бізнесу. Йдеться про те, що великі підприємства, які працювали через міжбанківський валютний ринок, купляли долар набагато вигідніше, ніж ті, що робили це через банки. Це створювало певний дисбаланс.

Для порівняння. Якщо старий фіксований курс складав 29,25 грн/$, то у банках, де дрібний бізнес купляє валюту, він вже переступив позначку у 36 грн/$. В НБУ якраз і орієнтувались на встановлений у банках курс, зрівнявши позиції охочих придбати американську валюту.

Третє завдання НБУ – стимулювати продаж валюти експортерами як товарів, так і й послуг (передусім, мова про представників ІТ-сфери). Тут йдеться про долар "під матрацами", який експортери не поспішали міняти з огляду на невигідний курс на міжбанку.

"Деякі експортери дійсно не бажали заводити всю валютну виручку в Україну, продаючи на міжбанку лише частину, бо їм необхідно платити зарплати, податки і проводити внутрішні закупівлі. Тепер же НБУ створив для них більш вигідні умови", – пояснює експерт по валютному ринку Андрій Олійник.

Розпродаж доларової виручки в такому разі укріпить гривню і в кінцевому підсумку прочне грати супроти інфляції. Втім, у самому Національному банку зізнаються, що прийняті регулятором міри матимуть щодо інфляції лише обмежений вплив.

Основні причини росту цін – війна, дорога і складна логістика, висока вартість товарів на зовнішніх ринках. Передусім –­ на енергоносії. Як заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу 21 липня, згідно з прогнозом Нацбанку, під кінець цього року темпи зростання споживчих цін у річному вимірі перевищать 30%. У цьому кошику третину становлять імпортовані товари. До інфляції у 5%, за його словами, Україна, можливо, повернеться тільки у 2025 році.

Як говорить Андрій Олійник, також зміна офіційного курс позитивно позначиться на економіці після надання Україні допомоги від міжнародних партнерів. Завдяки курсовій різниці ми, фактично, отримуємо на 25% більше грошей у гривневому еквіваленті.

Готівковий ринок хвилюється, але це тимчасово

Рішення Набанку послабити гривню дещо струсила готівковий ринок, звертає увагу у коментарі Delo.ua директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

"Турбулентність, яка спостерігається зараз у готівковому сегменті ринку, була цілком очікуваною реакцією на перегляд офіційного курсу. Зараз не можна виключити, що за кілька днів готівковий курс на "сірому" ринку не досягне позначки 40 грн/$", – каже вона.

Але якщо це і відбудеться, то лише тимчасово. Згодом ситуація заспокоїться. З огляду на інші заходи, які ухвалив Національний банк, курс на готівковому ринку наблизиться до нової позначки фіксованого курсу.

Про які заходи йде мова? По-перше, НБУ значно звузив можливості для валютного “туризму”, адже ліміти на зняття готівки тепер розраховуються щотижнево. По-друге, з’являється можливість обміняти безготівкову гривню на іноземну валюту за курсом, який наближений до офіційний через депозитний інструмент. Мається на увазі дозвіл Нацбанку міняти безготівкову гривню на валюту за умови, що валюта буде знаходитись на валютному депозиті неменше 3 місяців.

"Так, він зацікавить не всіх, але частину ринку таких механізм влаштує. До того ж, чим більшим буде розрив між офіційним та готівковим курсом, тим цей інструмент ставатиме цікавішим. Це має стати додатковим фактором, що буде стримувати зростання готівкового курсу", – додає Золотько.