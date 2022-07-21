Доллар по 37 грн и выше. Какими будут последствия от ослабления официального курса гривны Нацбанком

В четверг, 21 июля, Нацбанк резко снизил официальный курс гривны на 25%: со "старой" отметки 29,25 грн/$, на которой он держал национальную валюту с начала войны, до уровня 36,5686 грн/$. Таким образом, НБУ все же решил не выпускать валюту в свободное плавание, а установить своеобразный "якорь". То есть, курс снова остается фиксированным. Торги на межбанке по новым правилам начали проходить с самого утра того же дня.

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Регулятор объяснил, что сохранение фиксированного курса связано с необходимостью контролировать динамику инфляции и поддержать бесперебойную работу финансовой системы. Иными словами, если бы Нацбанк отдал курсообразование на откуп рынка, то мы бы уже в ближайшие дни увидели огромную турбулентность.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на вопрос Delo.ua относительно "свободного курса" так и ответил: "По оценкам Национального банка, к сожалению, при текущих условиях возвращение к плавающему курсообразованию является несколько преждевременным. Для этого отсутствуют предпосылки".

Спрос на доллар со стороны украинского бизнеса очень высок, в экономике валюты не хватает. Поэтому отказ от якоря со всей вероятностью взорвал бы гривну, удешевив ее гораздо сильнее, чем установленный НБУ текущий уровень - напомним, это 36,5686 грн/$.

Эмиссия уходит в прошлое

Национальный банк четко прописал перечень целей, которые он стремится достичь путем установления нового якорного курса. Самый главный из них – увеличение конкурентоспособности украинских производителей. Впрочем, на самом деле речь идет только о постепенном, а не моментальном эффекте.

Пойти на такой шаг НБУ вынудили новые реалии. Украинские экспортеры начинают "вставать на ноги" после шока. В первую очередь, речь идет об АПК. Аграрии – ключевые поставщики продукции за границу, они всегда являлись одним из приоритетных источников поступления иностранной валюты в национальную экономику. А теперь, когда производство сокращается, тем более.

Чем дороже для экспортеров доллар, тем больше они будут получать гривневую выручку при обмене валюты уже в Украине. Это предоставит им дополнительные ресурсы для расширения своей деятельности и укрепления той же конкурентоспособности, о которой говорят в НБУ.

Выигрывает и госбюджет, поскольку налоговые поступления от импортеров тоже вырастут. Здесь у регулятора свои интересы. В последнее время дыры в бюджете "латал" как раз НБУ за счет эмиссии, скупая выпущенные Минфином облигации. С 24 февраля по 21 июля портфель ОВГЗ Нацбанка вырос на 218 млрд. грн. Это и есть та же эмиссия. Теперь же в пополнении бюджета будут все больше участвовать импортеры. Тем более что Верховная Рада еще в конце июня вернула пошлины и налоги на импорт.

С другой стороны, дорогостоящая валюта украинским импортерам невыгодна, так как это напрямую влияет на стоимость ввозимой в Украину продукции. В условиях падения потребительского спроса повышение курса может привести к падению продаж зарубежных товаров. Хотя, стоит отметить, импортеры уже достаточно давно перечисляют стоимость ввозимой в Украину продукции в национальную валюту по курсу 38-40 грн/долл. Поэтому, в теории, в обозримом будущем веских оснований для сильного подорожания импортных товаров нет.

Инфляция замедлится, но несущественно

Вторая цель регулятора – сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса. Речь идет о том, что крупные предприятия, работавшие через межбанковский валютный рынок, покупали доллар гораздо выгоднее, чем делавшие это через банки. Это создавало определенный дисбаланс.

Для сравнения. Если старый фиксированный курс составлял 29,25 грн/$, то в банках, где мелкий бизнес покупает валюту, он уже перешагнул отметку в 36 грн/$. В НБУ как раз и ориентировались на установленный в банках курс, сравнив позиции желающих приобрести американскую валюту.

Третья задача НБУ – стимулировать продажу валюты экспортерами как товаров, так и услуг (прежде всего, речь о представителях ІТ-сферы) . Здесь речь идет о долларе "под матрацами", который экспортеры не спешили менять, учитывая невыгодный курс на межбанке.

"Некоторые экспортеры действительно не желали заводить всю валютную выручку в Украину, продавая на межбанке только часть, потому что им необходимо платить зарплаты, налоги и проводить внутренние закупки. Теперь же НБУ создал для них более выгодные условия", – объясняет эксперт по валютному рынку Андрей Олейник. .

Распродажа долларовой выручки в таком случае укрепит гривну и в конечном счете крепко играть против инфляции. Впрочем, в самом Национальном банке признаются, что принятые регулятором меры будут иметь в отношении инфляции лишь ограниченное влияние.

Основные причины роста цен – война, дорогостоящая и сложная логистика, высокая стоимость товаров на внешних рынках. Прежде всего – на энергоносители. Как заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге 21 июля, согласно прогнозу Нацбанка, к концу этого года темпы роста потребительских цен в годовом измерении превысят 30%. В этой корзине треть составляют импортируемые товары. К инфляции в 5%, по его словам, Украина, возможно, вернется только в 2025 году.

Как говорит Андрей Олейник, также смена официального курса положительно скажется на экономике после предоставления Украине помощи от международных партнеров. Благодаря курсовой разнице мы фактически получаем на 25% больше денег в гривневом эквиваленте.

Наличный рынок волнуется, но это временно

Решение Набанка ослабить гривну несколько встряхнула наличный рынок, обращает внимание в комментарии Delo.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

"Турбулентность, которая наблюдается сейчас в наличном сегменте рынка, была вполне ожидаемой реакцией на просмотр официального курса. Сейчас нельзя исключить, что за несколько дней наличный курс на "сером" рынке не достигнет отметки в 40 грн/$ ", – говорит она.

Но если это и произойдет, то временно. Со временем ситуация успокоится. Учитывая другие меры, принятые Национальным банком, курс на наличном рынке приблизится к новой отметке фиксированного курса.

О каких мерах идет речь? Во-первых, НБУ значительно сузил возможности для валютного "туризма", ведь лимиты на снятие наличных теперь рассчитываются еженедельно. Во-вторых, появляется возможность обменять безналичную гривну на иностранную валюту по курсу, который приближен к официальному через депозитный инструмент. Имеется в виду разрешение Нацбанка менять безналичную гривну на валюту при условии, что валюта будет находиться на валютном депозите не менее 3 месяцев.

"Да, он заинтересует не всех, но часть рынка таких механизм устроит. К тому же, чем больше будет разрыв между официальным и наличным курсом, тем этот инструмент будет становиться более интересным. Это должно стать дополнительным фактором, который будет сдерживать рост наличного курса", – добавляет Золотько.