НБУ опустил официальный курс гривны сразу на 25%

Национальный банк Украины 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что официальный курс гривны к доллару США и дальше является фиксированным .

"При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важной предпосылкой восстановления экономики", - отметили в пресс-службе регулятора.

"Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за 1 долл. США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Продолжение политики фиксированного курса позволит НБУ сохранить контроль за динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

По оценкам НБУ, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

В НБУ считают, что коррекция официального курса гривни будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, вызванное в последние месяцы, прежде всего, последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках.

Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными. Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.

Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.