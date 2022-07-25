Новий "якір" Нацбанку і метушня спекулянтів. Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Головною новиною на валютному ринку минулого тижня стало рішення Національного банку скорегувати офіційний курс гривні до іноземних валют. З самого ранку 21 липня курс національної валюти склав 36,57 грн/$ та 37,27 грн/€. Гривня знецінилась на 25% зі “старих” 29,25 грн/$ та 30,69 грн/€. На цьому рівні НБУ тримав курс майже 5 місяців.

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При цьому в офіційному повідомленні Нацбанк зазначив, що про вільне курсоутворення говорити зарано, тому обмежились встановленням курсового "якоря". “Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності.

Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи”, - повідомив регулятор.

Проїдання резервів у минулому

Девальвація офіційного курсу стала вимушеним кроком, якій був покликаний спричиненою війною кризою. Справа в тому, що для НБУ занадто велика розкіш витрачати понад $3 млрд щомісяця зі своїх резервів, а експортери (передусім – аграрії і працівники сфери ІТ) не поспішали продавати свою виручку через невигідний обмінний курс. Це створювало тиск на гривню.

Як пояснив в коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, імпортери, у свою чергу, почнуть платити більше податків, що допоможе скоротити дефіцит державного бюджету та знизити обсяги емісії гривні.

Якщо розрахунки НБУ правильні, то зі зростанням пропозиції інвалют гривня може трохи зміцнитися. Як додає фінансовий аналітик Василь Невмержицький, ринок такого кроку від НБУ справді чекав через сильний розрив між міжбанком та готівковим курсов.

"Це негативно впливало на експортерів. Тому девальвація офіційного курсу дала позитив усім. Для банків великий плюс у тому, що вони продали валюту та отримали прибуток. Гривню від курсової різниці банки відправлять на рефінансування та зменшать залежність від кредитів НБУ", – каже експерт.

Другий важливий момент – Нацбанк своїм рішенням ще сильніше вдарив по так званому “картковому туризму” та валютним спекулянтам.

"Спекулянти качають готівковий ринок. За 40-50 грн/$ валюту ніхто не купуватиме. НБУ дозволив населенню продавати безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн в місяць (при умові її розміщення на депозиті мінімум на 3 місяці без права дострокового зняття – ред.). Це вб'є "сірий" експорту та картковий туризм. Отже, готівковий курс поступово повернеться в русло офіційного", – вважає Невмержицький.

Як пройшли торги на міжбанку

Вперше за дуже довгий строк (з середини березня) Нацбанк минулого тижня придбав на міжбанку великий обсяг валюти на суму понад $223 млн. Продав НБУ при цьому більше $309 млн, скоротивши таким чином за п’ять днів золотовалютні резерви більш ніж на $86 млн.

Проте на тлі останніх торгів помітно, що регулятор різко скоротив розрив між продажем і купівлею долара, яка кілька місяців була символічною і рідко перевищувала навіть $10 млн.

З початку війни по 22 липня Нацбанк викупив майже $1,436 млрд, а продав більше $12,238 млрд (сальдо – мінус $10,802 млрд). З початку року він викупив понад $2,092 млрд, а реалізував на міжбанку понад $15 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" майже на $12,916 млрд.

Зазначимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише за фіксованим курсом: до 21 липня з американською валютою такі угоди відбувались по 29,25/$ грн, а після цієї дати вони будуть проходити за курсом 36,57 грн/$. Уточнимо, що НБУ відкрив інтервенції в євро на початку війни, але з середини травня їх припинив.

Що відбувалося в банках і на "чорному" ринку

Банках, обмінники та "чорний" ринок на рішення НБУ відреагували вкрай помітно і стрімко.

Долар у банках ще 21 липня тримався в середньому на рівні 36,55-37,4 грн/$, але вже наступного дня, у п’ятницю, курс склав 37,2-38,8 грн/$, продовживши тренд на здорожчання і на вихідних.

На чорному ринку долар почав стрімко дорожчати на день раніше. Якщо в середу 20 липня курс складав 36,68-36,95 грн/$, то в неділю 24 липня він сягнув 39,1-39,6 грн/$. І в банках, і на готівковому ринку, згідно з прогнозами аналітиків, "американець" тільки додаватиме в ціні мінімум до наступних вихідних.

Євро у банках 21 липня в середньому коштував 36,9-38 грн/€, а під кінець тижня з деяким розширенням спреду курс досяг 37,8-39,5 грн/€. Готівковий євро ще 20 липня коштував 37,15-37,5 грн/€, а в неділю вже 39,5-40 грн/€. Тенденція на здорожчання євровалюти так само цього тижня, який почався 25 липня, зберігатиметься.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара опустилася нижче 39,5 грн/$, а євро зміцнився до позначки 40,5 грн/€. Учасники ринку, як і раніше, перебувають в пошуку балансу між попитом і пропозицією", – підсумовує Гойлов.