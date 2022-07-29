НБУ обвинил обменники в подрыве курса гривны, запретив вывешивать курс вне помещений

Национальный банк Украины запретил небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, имеющим лицензию на торговлю валютой, информировать об установленных курсах купли и продажи иностранных валют в любой форме вне касс соответствующего учреждения.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее постановление №165 он принял 29 июля, и с этого же дня оно уже вступило в силу.

Отныне обменникам и другим небанковским финучреждениям запрещено использовать для отображения каких-либо цифр и символов как временные, так и стационарные конструкции как внутри зданий, так и на открытой местности, на наружных поверхностях зданий, на элементах уличного оборудования над проезжей частью улиц и дорог.

Информация о курсе должна быть указана только в виде копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи валюты исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.

Также НБУ обязал финучреждения установить камеры видеонаблюдения за рабочими местами работника, осуществляющего обмен валюты, и соответствующего места со стороны клиента, а также мест входа и выхода людей из учреждения и хранить видеозаписи в течение 14 дней. Более того, эти камеры должны иметь аварийное питание, чтобы работать минимум 12 часов после отключения электроснабжения. Однако эти нормы вступят в силу с 3 августа.

Кроме того, возобновлена обязанность предоставления учреждениями информации в реестр помещений, в которых осуществляется обмен валют, и выдвигается ряд требований к таким помещениям. В частности, в целях повышения безопасности центробанк пересмотрит технические требования к кассам.

Нацбанк мотивирует такое решение необходимостью минимизации спекуляций на валютном рынке, поскольку считает недопустимым "расшатывание ситуации с наличным курсом" во время войны для получения дополнительной маржи.

"Небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая тем самым существование "банкоматного туризма". Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Также НБУ требует передавать ему данные об используемых при покупке и продаже валют регистраторах расчетных операций (РРО), считая, что это позволит усилить налоговую дисциплину, поскольку соответствующие небанковские учреждения сейчас уклоняются и практически не платят налог на прибыль.

В то же время указанные изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день регулятор практически не фиксирует по ним злоупотреблений в сфере наличного обмена валют. Однако в НБУ подчеркивают, что в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для них.

Напомним, что с 27 июля НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту в половину объема, который банки приобрели у граждан в безналичном виде начиная с 13 апреля. Этот объем банки могут продавать дополнительно к продаже приобретенной с той же даты наличной валюты.

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