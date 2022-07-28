НБУ разрешил банкам продавать населению еще больше валюты. Как это отразится на гривне?

Со среды, 27 июля, НБУ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту в половине объема, который банки приобрели у тех же граждан в безналичном виде, начиная с 13 апреля. Этот объем банки могут продавать дополнительно к продаже приобретенной с той же даты наличной валюты. Об этом говорится в постановлении Национального банка от 26 июля 2022 г. №159.

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Нацбанк убежден, что подобная либерализация увеличит предложение в наличном сегменте валютного рынка и притормозит обесценивание гривни. В то же время дополнительное давление на золотовалютные резервы в результате станет более умеренным и контролируемым.

Девальвация пойдет на убыль

И действительно, за последние несколько дней в Украине наличный доллар подскочил в цене примерно на 10%. Это решение регулятора еще и гипотетически должно побуждать граждан покупать валюту на "белом" рынке, что стало возможным благодаря обновлению в мае импорта наличной валюты.

"Увеличить предложение валюты, стимулируя население покупать доллар в банках, а не на "сером" рынке – классический шаг, чтобы "сбить" временные панические настроения после повышения официального курса", – говорит в комментарии Forbes эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Напомним, что НБУ разрешил банкам продавать наличную инвалюту населению еще 14 апреля. Но тогда регулятор уточнил, что банки могут производить продажу такой валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной ими наличной иностранной валюты и проданной.

"Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы в условиях значительного преобладания спроса над предложением в безналичном сегменте валютного рынка и реализации отложенного спроса со стороны граждан", – объяснял свою позицию НБУ.

Теперь же регулятор сделал привязку еще и к инвалюте в безналичной форме. Как пояснил в комментарии Delo.ua руководитель аналитического отдела ForexClub и Libertex Андрей Шевчишин, решение НБУ действительно притормозит обесценивание гривны за счет поступления на рынок дополнительного объема доллара и евро.

"У банков сейчас отличный случай продать населению иностранную валюту по крайне выгодному курсу. Спрос среди граждан на доллар и евро есть, учитывая предостережения по инфляции, а банки в свою очередь получат больше гривны, повышая ликвидность", – говорит Шевчишин.

Согласно данным НБУ, ежемесячно физлица продавали банкам инвалюты в следующих объемах:

апрель – $63 млн наличных и $253 млн в безналичной форме в эквиваленте;

май – $217 млн и $244 млн соответственно;

июнь – $865 млн и $207 млн соответственно.

Банки в поисках наличных денег

Поскольку 14 апреля – это половина месяца, можно предположить, что в апреле с этой даты население продало банкам в безналичной форме около $127 млн.

Таким образом, с 14 апреля по начало июля (данных за второй месяц лета пока нет) граждане продали банкам в безналичной форме $578 млн в эквиваленте. Ориентировочно $300 млн – это минимум и общая сумма, которую согласно решению НБУ банки могут дополнительно продать населению.

Даже если учесть показатели июля месяца, этой суммы будет недостаточно, чтобы "сделать погоду" на валютном рынке, уверяют наши собеседники-банкиры. Они уточняют, что решение НБУ хоть и целесообразно, но имеет свои "минусы", главное из которых – нехватка в банках наличных иностранных купюр.

"Наличный доллар надо банкам где-то взять. Но где? Ее нет. В последнее время работал только один канал ее поступления – те самые "карточные туристы", с которыми борется НБУ. Кроме как купить ее у "черных" менял или МФО, других вариантов я не вижу", – объяснил Delo.ua один банкир на условиях анонимности.

Следует отметить, что в мае импорт наличной инвалюты несколько увеличился. Но с учетом спроса на валюту со стороны населения, которое, очевидно, будет расти, этого объема недостаточно. Поэтому банкам придется искать возможность разжиться этими наличными, чтобы этот спрос удовлетворить. В противном случае послабления, которые НБУ заложил в постановлении №159, могут оказаться напрасными.