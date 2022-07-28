НБУ дозволив банкам продавати населенню ще більше валюти. Як це вплине на гривню?

З середи, 27 липня, НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту у половині об’єму, який банки придбали у тих же громадян у безготівковому вигляді починаючи з 13 квітня. Цей обсяг банки можуть продавати додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Про це йдеться у постанові Національного банку від 26 липня 2022 року №159.

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Нацбанк переконаний, що така лібералізація збільшить пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і пригальмує знецінення гривні. Водночас додатковий тиск на золотовалютні резерви внаслідок стане більш помірним і контрольованим.

Девальвація піде на спад

І справді, за останні кілька днів в Україні готівковий долар підскочив у ціні приблизно на 10%. Це рішення регулятора ще й гіпотетично має спонукати громадян купувати валюту на "білому" ринку, що стало можливим завдяки відновленню у травні імпорту готівкової валюти.

"Збільшити пропозицію валюти, стимулюючи населення купувати долар в банках, а не на "сірому" ринку – класичний крок, аби "збити" тимчасові панічні настрої після підвищення офіційного курсу", – каже у коментарі Forbes експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Нагадаємо, що НБУ дозволив банкам продавати готівкову інвалюту населенню ще 14 квітня. Але тоді регулятор уточнив, що банки можуть здійснювати продаж такої валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ними готівкової іноземної валюти та проданої.

"Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви в умовах значного переважання попиту над пропозицією в безготівковому сегменті валютного ринку та реалізації відкладеного попиту з боку громадян", – пояснював свою позиції НБУ.

Тепер же регулятор зробив прив’язку ще й до інвалюти у безготівковій формі. Як пояснив у коментарі Delo.ua керівник аналітичного відділу ForexClub та Libertex Андрій Шевчишин, рішення НБУ справді пригальмує знецінення гривні за рахунок надходження на ринок додаткового обсягу долара і євро.

"У банків зараз чудова нагода продати населенню іноземну валюту за вкрай вигідним курсом. Попит серед громадян на долар і євро є, враховуючи перестороги щодо інфляції, а банки у свою чергу отримають більше гривні, підвищуючи ліквідність", – говорить Шевчишин.

Згідно з даними НБУ, щомісяця фізособи продавали банкам інвалюти у таких обсягах:

квітень – $63 млн готівки і $253 млн у безготівковій формі в еквіваленті;

травень – $217 млн і $244 млн відповідно;

червень – $865 млн і $207 млн відповідно.

Банки у пошуках готівки

Оскільки 14 квітня – це половина місяця, то можна припустити, що у квітні з цієї дати населення продало банкам у безготівковій формі близько $127 млн.

Таким чином, з 14 квітня до початку липня (даних за другий місяць літа поки що немає) громадяни продали банкам в безготівковій формі $578 млн в еквіваленті. Орієнтовно $300 млн – це мінімум та загальна сума, яку, згідно з рішенням НБУ, банки можуть додатково продати населенню.

Навіть якщо взяти до уваги показники липня місяця, цієї суми буде недостатньо, аби "зробити погоду" на валютному ринку, запевняють наші співрозмовники-банкіри. Вони уточнюють, що рішення НБУ хоч і доцільне, але має свої "мінуси", головний з яких – брак у банках готівки іноземних купюр.

"Готівковий долар треба банкам десь взяти. Але де? Її немає. Останнім часом працював тільки один канал її надходження – ті самі "карткові туристи", з якими бореться НБУ. Окрім як купити її у "чорних" міняйл чи МФО, інших варіантів я не бачу", – пояснив Delo.ua один банкір на умовах анонімності.

Варто зазначити, що у травні імпорт готівкової інвалюти трохи збільшився. Але з урахуванням попиту на валюту з боку населення, який буде, вочевидь, зростати, цього обсягу недостатньо. Тому банкам доведеться шукати можливість розжитися цією готівкою, аби цей попит задовольнити. В іншому випадку послаблення, які НБУ заклав у постанові № 159, можуть виявитися марними.