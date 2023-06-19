Обмен "изношенных" долларов урегулируют: в НБУ анонсировали изменения в правила

Национальный банк Украины провел консультации с обменниками и банками по вопросу обмена иностранной валюты, а именно долларов США. На основе полученных результатов регулятор готовит изменения в правила, чтобы решить проблему с отказом в бескомиссионном обмене "старых" и "изношенных" долларовых купюр.

Об этом сообщил член совета НБУ Василий Фурман во время брифинга в Media Center Ukraine.

По его словам, в обществе существует много мифов, основной из них говорит о том, что якобы существует запрет на обмен купюр 1996 года выпуска. В то же время Фурман провел собственный эксперимент: звонил по телефону в частные и государственные банки по поводу обмена валюты.

"В этом вопросе (с годом выпуска — Delo.ua) никаких проблем нет. Зато над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских финучреждений и банков. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны волноваться", — заверил Фурман.

Он уточнил, что НБУ уже решил, какие шаги необходимо предпринять для решения проблемы с отказом в обмене "изношенных" долларов, но какие именно сейчас не может уточнить.

Известно, что в Украине банки и обменники могут отказать клиентам в обмене наличной валюты, если у них есть признаки износа, пометки, штампы или другие повреждения. С начала войны такие купюры часто не берут у большинства обменников, а также в коммерческих и даже в государственных банках.

ПриватБанк с конца мая официально приостанавливал прием наличных долларов и евро в своих терминалах. Однако впоследствии приняло решение о возвращении услуги с 22 июня 2023 года.

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